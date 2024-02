Rappresentativa di serie D. L’esterno del Trestina Bernardo Bucci è l’unico umbro convocato alla Viareggio Cup

Il classe 2006 Bernardo Bucci del Trestina è l’unico umbro convocato alla Viareggio Cup nonché l’unico giocatore del girone E di serie D. L’esterno bianconero è stato ufficialmente convocato dal Ct della Rappresentativa di serie D Giuliano Giannichedda. La Rappresentativa di serie D parteciperà per la diciassettesima volta nella sua storia. Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La selezione di Giannichedda è stata inserita nel girone 6 insieme a Jóvenes Promesas (Spagna), Avellino e Mavlon (Nigeria) e scenderà in campo martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 febbraio. Una grandissima soddisfazione per tutta la società bianconera che, ormai da quattro stagioni, porta ogni anno un proprio giocatore al Viareggio. "Di questo – sottolinea il presidente Leonardo Bambini – va fatto un grande plauso a tutti i dirigenti del nostro settore giovanile e anche al nostro mister che ha creduto in Bernardo, dandogli spazio nel corso di questa stagione".

Bucci si è messo in mostra segnando anche la rete del 2-2 nell’ultima amichevole disputata dalla Rappresentativa contro l’Inter Under 18. Adesso per lui l’impegno di campionato di domani contro il San Donato Tavarnelle poi la partenza per Viareggio per un’esperienza che, comunque vada, si porterà dentro per tutta la vita.