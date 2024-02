Real Betis batte Athletic Bilbao 3-1, guardalinee ferita durante la partita

Nella Liga spagnola il Real Betis batte l’Athletic Bilbao per 3-1, con gol di Avila, autogol di Berchiche, Guruzeta e Johnny. Sfortunata la guardalinee Guadalupe Porras, che sbatte contro una telecamera a bordo campo, rimediando una brutta ferita al volto. L’assistente di gara è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli (ma era cosciente) ed è sostituita dal quarto uomo.

Gli altri risultati: Real Sociedad-Villarreal 1-3, Barcellona-Getafe 4-0, Alaves-Maiorca 1-1, Almeria-Atletico Madrid 2-2, Cadice-Celta Vigo 2-2.