Real Madrid-Atletico, nel segno di Julian Alvarez. Dove vedere il derby in Tv

Madrid, 27 settembre 2024 – Domenica 29 settembre alle 21 si accenderanno le luci del Wanda Metropolitano, dove andrà in scena una delle sfide più avvincenti del calcio spagnolo: Atlético Madrid-Real Madrid. Le due squadre non hanno bisogno di presentazioni: entrambi sono tra i club più importanti al mondo, con l’Atlético che conta, tra l’altro, 11 campionati spagnoli, 10 Coppe del Re e 3 Europa League, mentre dall’altra c’è il club più prestigioso al mondo, con 36 campionati spagnoli, 20 Coppe del Re, 15 Champions League e tantissimi altri trofei nazionali e internazionali. Questa partita non è solo un classico perché è il derby di Madrid: nel corso degli anni, infatti, Real e Atlético hanno dato scena ad alcune delle partite più belle e avvincenti della storia del calcio, basti pensare che, negli ultimi anni, questa sfida è stata la finale di Champions League per ben 2 volte, nella stagione 2013-2014 (terminata con la vittoria del Real Madrid per 4-1) e nell’annata calcistica 2015-2016, che ha visto ancora una volta il Real Madrid trionfare, ma questa volta ai calci di rigore. Secondo i dati di Transfermarkt, nel corso della storia ci sono stati ben 230 incontri tra queste due squadre, con il Real che ha trionfato 116 volte e l’Atletico 59.

Insomma, gli ingredienti per rendere questa partita avvincente ci sono eccome, ma per Julian Alvarez, attaccante dei colchoneros, il match contro i blancos è speciale anche per un altro motivo. In un’intervista concessa a Relevo, lo scopritore di Julian Alvarez, Piero Foglia, ha raccontato di come l’attaccante argentino all’età di 11 anni trascorse 15 giorni da giocatore del Real Madrid, dove giocò con i blancos un torneo a Perelada, Girona. L’attaccante impressionò particolarmente il club spagnolo, ma una normativa che impediva il trasferimento di giocatori minorenni senza che i genitori vivessero nel paese impedì a Julian Alvarez di diventare a tutti gli effetti un giocatore del Real, per poi ritornare in Argentina. Domenica, l’ex attaccante del Manchester City ritroverà il Real Madrid, ma questa volta da avversario. La classifica della Liga vede il Barcellona in testa con 21 punti, con Real e Atlético che inseguono rispettivamente a 17 e 15, con il derby che assume quindi anche le connotazioni di un match già decisivo per la stagione di entrambe. Questo scontro diretto, infatti, può avvantaggiare il Barcellona, che sarà impegnato domani in un campo ostico ma non impossibile come quello dell’Osasuna. In caso di vittoria, i blaugrana andrebbero a quota 24, azzardando già un principio di fuga, per questo sia Real che Atlético sono obbligate a portare i tre punti a casa. E chissà che a risolverla non sarà proprio Julian Alvarez…

Probabili formazioni e dove vederla in Tv

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Le Normand, Gimenez, Reinildo; Molina, Llorente, De Paul, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone. Real Madrid (4-3-1-2): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouameni; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.

La partita sarà trasmessa su DAZN alle ore 21