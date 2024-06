Il Real Madrid non giocherà il Mondiale per club, Ancelotti: "La Fifa può scordarselo"

Milano, 10 giugno 2024 – Ai nastri di partenza del prossimo Mondiale per club, il primo con la nuova formula, che si terrà negli Stati Uniti nell'estate 2025 non ci sarà il Real Madrid. A comunicarlo, senza troppi giri di parole, è stato proprio il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti che ha spiegato così la scelta: "Il Real Madrid non giocherà il Mondiale per club. La Fifa si scordi pure che calciatori e club partecipino a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni di euro, la Fifa vorrebbe darci quella cifra per tutta la competizione. Esattamente come noi, anche altri club rifiuteranno l'invito".

La scelta è legata a motivazioni tanto economiche quanto tecniche. Nella nuova formula le squadre partecipanti saranno 24 e ci sarà prima una fase a gironi, un po' come la Champions League che eravamo abituati a conoscere. Dunque, si tratterebbe di un torneo ben più lungo e dispendioso dal punto di vista fisico per i calciatori, il che dovrà obbligare i club a rivedere buona parte della preparazione atletica. Tutto senza considerare che verrà effettuato in estate e, di conseguenza, anche il clima non aiuterà. Inoltre, effettuare un torneo simile in estate porta ad altre due conseguenze: la prima è che si andranno ad aggiungere altre partite in un calendario che già così è denso di appuntamenti per le grandi del calcio europeo, inoltre si gioca in un periodo (a cavallo di giugno e luglio 2025, ndr) in cui solitamente si vanno a trattare rinnovi, acquisti e cessioni. Queste sono solo alcune delle problematiche di una formula che ha fatto discutere sin dall'inizio e che prometteva, almeno teoricamente un premio di 50 milioni per la sola partecipazione. Ma stando a quanto dichiarato da Carlo Ancelotti, il bonus è ben minore e una cifra tra i 15 e i 20 milioni non è affatto accettabile, considerando che tale somma è il valore di una sola partita della squadra spagnola.

La società madrilena non ha ancora commentato le parole di Ancelotti, ma presto il presidente Florentino Perez sarà chiamato a dare qualche spiegazione e prendere una posizione definitiva: vicino alla squadra e al volere del suo traghettatore o a fianco della Fifa e del nuovo torneo, lui che all'inizio sembrava guardarlo con discreto interesse. Tra gli altri critici del nuovo Mondiale per club ci sono anche altri protagonisti come la Liga o il sindacato FIFPro (Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti, ndr), però ora qualcosa sembra essere cambiato. Vedremo come si evolverà la questione del Real Madrid e se altri club, come detto da Ancelotti, rinunceranno alla partecipazione. Va ricordato anche che per l'Italia i due club classificatisi sono Inter e Juventus.