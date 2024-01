Recanatese al quarto ko di fila. Pagliari: "Torneremo a fare punti"

Il periodo buio della Recanatese prosegue, anzi a livello di risultati si accentua. I numeri, da questo punto di vista, sono assolutamente impietosi: due punti nelle ultime sette gare, la difesa che continua a subire gol a grappoli e giusto oggi, ricorrono due mesi dalla vittoria contro l’Olbia. Un cammino desolante che ha fatto precipitare le quotazioni dei giallorossi impelagati nella bagarre della lotta per la sopravvivenza. Nulla di eclatante si dirà perché un po’ tutti, alla vigilia del campionato, avevano previsto sofferenze di questo tipo e semmai sono stati sorprendenti gli exploits compiuti nel mese di ottobre e che consentono ancora alla classifica di "respirare". Il quesito vero è se si intravedono concreti segnali di inversione di rotta dal punto di vista del gioco: a Gubbio è stata, sotto molti aspetti, una partita "particolare", totalmente condizionata dagli errori individuali sui gol subiti (alcuni dei quali davvero eclatanti) e da un arbitraggio insufficiente di per sé e per di più assente sull’espulsione sacrosanta di Chierico al 38’ del primo tempo che poteva davvero cambiare il corso delle cose. "Mercoledì sera – ci ha detto Giovanni Pagliari – abbiamo riproposto una difesa a tre che ritengo più consona alle caratteristiche dei miei giocatori. Stiamo facendo con Cianni delle riflessioni in tal senso, ma è evidente che certi regali non possiamo concederli in Lega Pro. I ragazzi come al solito hanno dato tutto e mi è piaciuto lo spirito ed il modo di giocare. Quarta sconfitta di fila? Vero, ma nel calendario c’erano anche Cesena e Torres. Se in precedenza ero più preoccupato sono convinto che abbiamo intrapreso la strada giusta e comunque dovrò sempre ringraziare questo gruppo che commetterà degli errori ma è sempre sul pezzo". Pensierino finale del tecnico: "Sia a Sassari che a Gubbio ho visto l’agonismo della mia vecchia Recanatese e sono convinto che da dopodomani riprenderemo a fare punti". Già è proprio questo l’aspetto saliente: questa squadra avrebbe bisogno come il pane di un episodio favorevole, magari di quelle vittorie che ora vengono definite "a corto muso", cioè con il minimo distacco necessario. Certamente per le esigenze della graduatoria che sono prioritarie ma anche per un morale che ha decisamente vissuto giorni migliori. La garanzia migliore, al momento, è proprio l’allenatore che già in passato ha dimostrato, insieme allo staff, di sapersi districare in modo magistrale nelle situazioni più complesse.

Nel frattempo ha iniziato a lavorare ed a sudare con tutto il collettivo Christian Shiba, innesto di spessore che potrebbe essere gettato nella mischia sin da subito. D’altronde non è proprio il caso di stare a sottilizzare.

Andrea Verdolini