Recanatese castigata in trasferta. La sfida salvezza al Sestri Levante

SESTRI LEVANTE

2

RECANATESE

0

SESTRI LEVANTE (4-2-3-1): Anacoura 6; Podda 6.5, Pane 6.5, Oliana 7, Furno 6; Raggio Garibaldi 6 (13’st Sandri 6.5), Parlanti 6.5; Clemenza 6.5, Candiano 7, Gala 6 (13’st Fossati 6); Forte 6.5 (45’st Andreis sv). A disp.: Balducci, Raspa, Schirru, Omoregbe, Matteucci, Troiano, Grosso, Regini, Vaughn. All. Barilari 7.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6; Shiba 5.5, Ferrante 6, Peretti 6 (13’st Allievi 6); Raimo 5.5 (21’st Rizzo 6), Carpani 5.5, Raparo 6.5 (13’st Prisco 5.5), Longobardi 6 (40’st Pelamatti sv); Sbaffo 6, Lipari 6 (21’st Ferretti 5.5); Melchiorri 5.5. A disp.: Mascolo, Tiberi, Veltri, Guidobaldi, Fiorini. All. Filippi 5.5.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo 6.

Reti: 16’ st Candiano, 25’ st Oliana.

Note: spettatori 100. Ammoniti: Candiano, Peretti, Shiba. Angoli 7-4. Recuperi: 1’ pt e st.

La Recanatese perde 2-0 a Sestri Levante una sfida fondamentale in chiave salvezza e resta a quota 30 punti, vedendo allontanarsi a +4 una diretta concorrente. Gli ospiti passano due volte nella ripresa, con Candiano prima e con Oliana poi, trovando così il vantaggio soltanto sfiorato nel primo tempo ad opera di Forte, che colpisce un palo. Per la Recanatese una grande opportunità per Melchiorri due giri di lancette dopo il primo spavento e poi un’altra capitata sempre allo stesso attaccante alla mezz’ora, anche questa non sfruttata a pochi passi dalla porta avversaria. Un primo tempo equilibrato, a cui fa seguito un buon avvio da parte degli ospiti che mancano di nuovo un’ottima chance con Ferrante su azione da corner ma poi non riescono a resistere al ritorno del Sestri. Parlanti sfiora il vantaggio al 4’, dando la sveglia ai liguri che vanno avanti con Candiano al termine di un’azione sviluppata sulla destra e conclusa nel migliore dei modi. Al 70’ arriva anche il raddoppio, firmato da Oliana, che anticipa Shiba e sfrutta un’altra opportunità creata su palla da fermo. Un minuto prima Meli aveva rimandato il raddoppio degli avversari, che una volta raggiunto il 2-0 non si guardano più indietro e riescono a ridurre al minimo le chance degli avversari per riavvicinarsi nel punteggio. Il Sestri centra così il secondo successo consecutivo in campionato, mentre la Recanatese resta in terzultima posizione in classifica.

Domenica alle 14 altra sfida chiave in casa dell’Olbia (penultima in classifica) per provare a rialzare la testa ed evitare i playout. Una missione che al momento rimane molto complicata per gli uomini di mister Filippi, che al momento si trovano tre punti sotto due squadre marchigiane (l’Ancona e la Vis Pesaro), e quattro sotto al Sestri Levante, che si trova nella prima posizione utile per evitare gli spareggi per non retrocedere in serie D.