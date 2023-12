Recanatese, è l’ora del dt Cianni. Diverse le novità nell’organico

Alla ripresa un autentico tour de force. Tutti ne erano perfettamente consapevoli ed è arrivata la conferma considerato che la gara di Gubbio, non disputata il 17 dicembre scorso per i danni provocati dal vento allo stadio "Barbetti", verrà recuperata mercoledì 10 gennaio alle 18.30. Dunque, facendo due conti, la truppa, reduce dalla trasferta di Sassari, farà appena in tempo a mettere piede in Continente che già dovrà attrezzarsi per la partita molto impegnativa in Umbria. Non il massimo considerato che ci dovrebbero essere diverse novità nell’organico a disposizione di Pagliari ed il tempo per perfezionare gioco, intesa ed amalgama dovrà essere trovato nel contesto agonistico. Ma tant’è: se dicembre era il mese del calendario proibitivo, gennaio dovrà segnare un punto di svolta perché la classifica e le concorrenti non consentono distrazioni. Il dt Cianni, nella tarda serata ieri, è rientrato alla base, nei prossimi giorni dovrà concretizzare alcune trattative in entrata e perfezionare l’accordo per il trasferimento di Giampaolo alla Samb. Dalla bontà delle scelte che verranno effettuate dipenderà molto del futuro giallorosso che si auspica sia il meno sofferto possibile. Ventitré punti in 18 partite sono un bottino confortante ma tutt’altro che rassicurante.

A proposito di classifiche è stata resa nota quella relativa al monte ingaggi con la Recanatese ben sotto il milione di spese complessive (siamo a quota 743mila euro, dietro solo il Sestri Levante che però la sopravanzerebbe per effetto di alcuni premi contrattuali). È il paradosso di un torneo che mette insieme realtà plurimilionarie come, per rimanere al girone B, Pescara, Spal, Perugia e l’Entella ad altre che hanno come principio basilare quello del rispetto di rigorosi canoni economici che d’altronde non possono essere derogati pena la sopravvivenza del club.