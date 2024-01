Recanatese, esame di inizio anno. C’è la Torres, Pagliari in emergenza

"Sarà una partita complicata a casa di una Torres sempre più consapevole della propria forza, ma sarà difficile anche per loro perché la Recanatese darà il massimo come sempre". Gabriel Meli, portiere della Recanatese, parla della gara delle 14 di oggi a Sassari dove i giallorossi dovranno fare i conti con la seconda forza del campionato, distanziata di 2 punti dalla capolista Cesena

Il match dà il via al girone di ritorno dopo la sosta e ancora una volta l’allenatore Giovanni Pagliari dovrà fare i conti con le assenze. L’influenza ha messo ko Prisco ed Egharevba che non sono stati convocati, non sono partiti gli infortunati Ferrante, Re, Manè, Canonici e Gomez. Al gruppo si è aggregato Andrea Pelamatti, il laterale 2004 preso pochi giorni fa dalla Torres.

"La sosta – aggiunge il numero uno dei giallorossi – è servita in quanto alla fine siamo arrivati un po’ stanchi e giù di morale perché pesa un mese senza una vittoria. La sosta ci ha fatto bene perché siamo ripartiti con entusiasmo e non vediamo l’ora di scendere in campo". La formazione leopardiana è ora attesa da una settimana ricca di impegni perché dopo la Torres ci sarà mercoledì il recupero in trasferta con il Gubbio e quindi la Juve Next Gen. "Un trittico impegnativo, ma ci faremo trovare pronti – assicura Meli – e cercheremo di sopperire con l’entusiasmo a qualche mancanza".

In questi giorni la Recanatese è sul mercato per adeguare l’organico dopo alcuni addii, il primo rinforzo è il terzino sinistro Andrea Pelamatti, un giovane di scuola Inter che ha iniziato la stagione propriko con la Torres. "Sono stato accolto molto bene dal gruppo – dice il neo giallorosso – e sono sempre più convinto che il gruppo sia di fondamentale importanza". Il giocatore così si presenta ai nuovi tifosi. "Sono un terzino di buona corsa, di spinta, con un buon piede e non mi risparmio per la squadra". Oggi la Recanatese fa visita alla Torres che Pelamatti conosce molto bene e con l’allenatore ha illustrato pregi e difetti della sua vecchia squadra. "Forse – dice – all’inizio nessuno alla Torres pensava a un simile andamento, poi passate le prime partite si è cavalcato l’entusiasmo e adesso la squadra è in un’ottima posizione".

In nove gare interne i sardi hanno centrato sette vittorie e due pareggi, lo stesso ruolino della capolista Cesena; in otto partite i giallorossi in trasferta hanno conquistato 11 punti grazie 3 vittorie e altrettanti pareggi.

l. m.