Recanatese in sosta forzata. Rinviata la partita con il Gubbio

A sorpresa sarà una domenica di stop forzato per la Recanatese: le forti raffiche di vento che da venerdì sera stanno flagellando l’Umbria non hanno risparmiato il "Barbetti" di Gubbio provocando danni alla tribuna dello stadio con la copertura a rischio. C’è stata, a tal proposito, nella giornata di ieri una riunione del Gruppo operativo Sicurezza, con verbale della Compagnia dei Carabinieri che ha preso atto, dopo un sopralluogo, delle criticità, con l’impianto sportivo ritenuto quindi non idoneo per la mancanza delle condizioni di sicurezza per gli utenti e gli atleti. Inevitabile a quel punto, il comunicato ufficiale della Lega Pro, giunto nel pomeriggio e vergato dal presidente Matteo Marani, con il quale si dispone il rinvio, a data da destinarsi, del match. Adesso occorrerà trovare la data e non sarà un compito del tutto semplice considerando che, intanto, dovrà essere fatto un check di quanto accaduto e successivamente effettuati i lavori necessari. Diciamo comunque che questa sosta improvvisa non è che poi dispiaccia così tanto allo staff giallorosso: scendere in campo è sempre stimolante ma Pagliari, più di sempre, era in oggettive difficoltà di organico viste le assenze di Veltri e Manè e la recentissima partenza di Senigagliesi. L’allenatore, volente o nolente, nella sua lista dei convocati, ha dovuto attingere dal vivaio chiamando sia Emanuele Topa che, novità assoluta, Lorenzo Pesaresi. In attesa quindi di tempi migliori, di recuperare gli infortunati e rimpinguare la rosa, questa giornata in stand-by non viene vissuta come un dramma, anzi.

In casa eugubina se ne approfitterà magari per stemperare un po’ le tensioni dopo una settimana "calda" con il presidente Notari che ha voluto sentire il capitano Signorini, il diesse Mignemi, il dg Pannacci ed ovviamente l’allenatore Piero Braglia, sulla "graticola", soprattutto per il disastroso cammino esterno ed un rendimento comunque nettamente inferiore rispetto a quelle che erano le non indifferenti aspettative della vigilia. Problemi altrui, mentre ora Sbaffo e compagni dovranno ricaricarsi in vista di un turno prenatalizio determinante sabato prossimo al "Tubaldi" contro una Virtus Entella temibile ed in netta risalita, dopo gli imprevisti inciampi iniziali.

Brutto capitombolo, per chiudere, dei babies nell’undicesimo turno del Girone B di Primavera 4: un ko inaspettato, almeno nelle proporzioni, a Brindisi con un 4-0 maturato per effetto delle doppiette messe a segno da De Pascalis e Di Leo. E dire che i pugliesi erano ultimi nel raggruppamento mentre i ragazzi di Dottori restano al quinto posto della classifica e dovranno meditare su un cammino caratterizzato da alti e bassi repentini e clamorosi.