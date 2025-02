A Cesena è mobilitazione per il derby. Caccia al biglietto e appello ai tifosi

Sale l’attesa per il derby col Cesena e dalla Romagna arriva l’eco di un appello alla ‘cittadinanza’ in piena regola. Già da giorni in città circolano i volantini della ‘Curva Mare’ con cui si cerca di creare grande coinvolgimento ‘Trasferta a Reggio Emilia libera? TUTTI A REGGIO IN TRENO’.

A corredo gli ultras hanno messo anche gli orari di partenza (11,10) arrivo (13,14) e il prezzo del biglietto (12,80 euro). ‘Invitiamo tutto il popolo bianconero a raggiungere l’Emilia in treno…Facciamo sentire che la Romagna bianconera sta arrivando’ conclude il messaggio.

Da ieri però sono apparsi anche diversi striscioni in alcuni punti ‘strategici’ di Cesena. Si va dai più formali ‘Tutti a Reggio! 10,30 in stazione’ e si arriva fino a quelli in cui volano insulti verso la Reggiana.

Insomma, il clima inizia a farsi piuttosto incandescente e a rendere tutto ancora più ‘rock’ c’è l’intrigo di mercato che ha visto Flavio Russo – attaccante del Sassuolo ‘promesso sposo’ della Reggiana – finire proprio al Cesena nelle ultime ore della finestra invernale del calciomercato.

Il giovane attaccante che ha sostituito Augustus Kargbo – finito al Blackburn Rovers - farà probabilmente l’esordio in bianconero proprio domenica, prefigurando i contorni di quella che potrebbe essere una clamorosa ‘sliding door’ sportiva.

Se tutto questo non fosse già abbastanza, va sottolineato anche che la classifica, cortissima, vede le due squadre separate da appena due lunghezze (30 a 28 per i romagnoli). Con un successo, i granata effettuerebbero un sorpasso che solo pochi mesi fa sembrava quasi impossibile, ma dopo l’1 a 1 del ‘Manuzzi’, il Cesena ha rallentato e soprattutto in trasferta sta facendo una fatica bestiale (otto sconfitte su dodici partite). Ecco perché, probabilmente, i romagnoli stanno ponendo ulteriore enfasi su questa trasferta. La risposta al momento è ottima, visto che fino a ieri sera i biglietti venduti per il settore ospiti del ‘Città del Tricolore’ (curva nord) erano 1233. La prevendita per loro sarà attiva solo fino alle 19 di sabato e i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Qualche cifra. Quello di domenica sarà il 20° incontro tra Reggiana e Cesena in Serie B: 4 successi granata, 3 romagnoli e 12 pareggi. Solo contro l’Arezzo (64% – 9/14) la formazione granata ha pareggiato in percentuale più partite che contro i bianconeri (63% – 12/19) in cadetteria. La Reggiana ha perso solo uno dei 9 precedenti casalinghi contro il Cesena sempre in B (4 vinti e altrettanto pareggiati).

Dopo il successo del 23° turno contro il Palermo, la Reggiana potrebbe vincere due match casalinghi consecutivi in Serie B per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2021 (tre in quel caso, con Massimiliano Alvini in panchina).