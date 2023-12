A lecco Vince la ternana. Ora la Reggiana è in zona play-out

Dopo aver scherzato col fuoco negli ultimi 40 giorni, ecco che la Reggiana si ritrova, al termine del 17° turno, in zona playout. Fa un brutto effetto vedere nelle classifiche la Reggiana colorata ora in rosso. Questo perché ieri la Ternana ha sbancato il campo del Lecco con una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3. Per i lombardi, nel primo tempo, gol di Ionita (21’) e Buso (38’). Nella ripresa un’indiavolata Ternana ha rimontato tutto con Raimondo (al 51’ e al 69’) e con Luperini (76’). Proprio l’ex Palermo ha cambiato la gara col suo subentro nel secondo tempo: gol del sorpasso e ben due reti annullate dal Var per fuorigioco. La Ternana ha agganciato i granata a 17, ma è avanti per lo scontro diretto vinto.

Classifica: Parma 35, Venezia 33, Como 31, Catanzaro 30, Cremonese 29, Cittadella 29, Palermo 28, Modena 27, Brescia 22, Sampdoria (-2) 22, Bari 21, Sudtirol 20, Cosenza 20, Pisa 18, Ternana 17, Reggiana 17, Spezia 16, Ascoli 16, Lecco 16, FeralpiSalò 10.