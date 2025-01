"A Salerno sarà come un match di boxe"

Mister Viali, è stata una settimana di grandi polemiche in seguito ai fatti avvenuti nella gara di domenica con il Bari, ma adesso è già ora di tornare in campo e domani avrete un match importantissimo con la Salernitana…

"Sì, abbiamo cercato di resettare subito, ma tenendoci la consapevolezza che la squadra ha affrontato i momenti difficili con grande carattere. Invece di buttarsi giù, si è esaltata. Ci siamo espressi con lucidità e voglia di vincere contro tutto e tutti".

La squadra sotto questo punto di vista è sembrata molto matura.

"Chiaramente le prestazioni dell’ultimo periodo ci stanno dando grande convinzione, fa parte di un percorso di crescita che era iniziato già nella partita contro il Sassuolo e che poi purtroppo è stato macchiato dal buco nero con il Cittadella e da qualche episodio che ci è girato male…".

Si dice che le difficoltà, in questo caso le sviste della Var, possano cementare ancora di più il gruppo… Ha notato questa ‘reazione’?

"La reazione all’ennesima beffa fa parte della mentalità di cui parlavo prima. Purtroppo non siamo stati fortunati con le revisioni Var e con le scelte degli arbitri, ma sono convinto che nel prossimo futuro potrà andarci meglio. Non sono uno di quelli che ha dei retropensieri, voglio sperare che alla fine della stagione gli episodi si bilancino".

Qual è la situazione dell’infermeria?

"Abbiamo ancora fuori Rozzio, come sapete, mentre Girma è tornato a lavorare con noi. Pettinari invece ha un problemino a una caviglia e dovremo capire se potrà venire con noi oppure no".

Il mercato le ha messo a disposizione Sosa e Kumi.

"Sì, sapete che non amo parlare del mercato, soprattutto a ridosso della partita, ma sono entrambi giocatori interessanti che sono stati aggiunti nei reparti dove avevamo qualche limite. Sosa cercheremo di recuperarlo il prima possibile, l’ho trovato discretamente bene se considero che si è allenato da solo negli ultimi due mesi. È chiaro però che gli manca il lavoro individuale nei duelli".

Troverete una Salernitana letteralmente stravolta dal calciomercato, infarcita di rinforzi come Lochoshvili, Caligara, Cerri, Raimondo… Che partita si aspetta?

"Non abbiamo grandi punti di riferimento proprio perché hanno cambiato tantissimo. Dovremo essere bravi a restare compatti in un contesto ambientale complicato, dove questa ventata d’aria nuova porterà grande entusiasmo. Vivranno questa sfida come la partita della vita… Sarà un po’ come un incontro di boxe: se riesci a restare in piedi dopo aver preso il primo colpo, il tuo avversario perde convinzione e inizi a fargli venire qualche dubbio. Voglio una squadra che vada là a testa alta e petto in fuori, pronta a rispondere colpo su colpo".

Ultimo, ma non per importanza, le dichiarazioni del presidente Salerno che rassicura la piazza e conferma che, almeno da parte sua, non ci sarà un disimpegno… Un messaggio importante per il prossimo futuro.

"Onestamente non avevo bisogno di leggere la sua intervista, perché il dialogo con lui è costante, ieri (mercoledì, ndr) è venuto a trovarci e ha parlato ai ragazzi, che non vedeva da qualche settimana, e gli ha trasmesso grande carica e convinzione. Per quanto riguarda il futuro, come sapete quello degli allenatori viene contato ad ore ormai, nemmeno a settimane, quindi… (sorride, ndr)".