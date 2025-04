Agli agenti sborsati poco più di 724mila euro. Il Sassuolo ha pagato quasi 4 milioni e mezzo

La Figc ha reso note le cifre che ogni società ha sborsato nell’anno solare del 2024 agli agenti sportivi per i servizi di quest’ultimi resi nelle varie trattative (trasferimenti, prestiti, ma anche rinnovi di contratto).

La Reggiana ha sborsato 724.151 euro, e si piazza all’undicesimo posto in Serie B. I dati si riferiscono all’anno 2024, come detto, quindi sono comprese le finestre di mercato di gennaio 2024 e della successiva estate, oltre a varie operazioni come rinnovi, prolungamenti e rescissioni, e per alcune squadre vengono comprese più categorie (per esempio la Salernitana nella prima parte dell’anno era in Serie A, mentre la Carrarese in C). Nel 2023 il club granata spese 431mila euro.

I 20 club dell’attuale B, in totale, hanno speso più di 33 milioni e mezzo di euro in commissioni per i procuratori (con precisione 33.602.019).

Leader di questa graduatoria è la Sampdoria con poco più di 5 milioni di euro sborsati, e completano il podio Sassuolo (4 milioni e 355) e Salernitana (4 milioni e 330). In quarta piazza ecco lo Spezia (3 milioni e 800), e poi Frosinone (3 milioni e 200) e Cremonese (3 milioni e 100). Sotto i tre milioni ecco il Palermo con 2 milioni e 300, mentre sopra il milione completano la top dieci il Pisa (1 milione e 700), il Cosenza (un milione e 156) e il Modena (un milione e 109). Arriviamo alla Reggiana, appunto 11esima con un esborso di 724 milioni. Più di tante società che sono sopra in classifica. Sotto, infatti, abbiamo il Bari con 568 mila euro, il Catanzaro con 535mila e il Cesena con 513mila. Sotto il mezzo milione ci sono Sudtirol con una spesa di 374mila, Brescia con 255mila e Mantova con 180mila. Siamo giunti alle ultime tre squadre per spese per commissioni degli agenti: il "solito" virtuoso Cittadella ha speso 143mila euro, la Carrarese soltanto 60mila e chiude la speciale classifica o la Juve Stabia che ha addirittura uno zero nella casella di queste spese. Un dato decisamente anomalo.

Come si legge nel documento diffuso dalla Figc, "le informazioni riportate rappresentano i corrispettivi comunicati dai club, salvo eventuali e successive modifiche e mancati avveramenti di condizioni, a titolo di servizi resi da agenti sportivi per il periodo indicato", cioè l’anno solare 2024.

Lo scorso ottobre erano stati resi noti gli ingaggi della B, che racchiudevano parco giocatori e staff tecnico in un’unica cifra, e la Reggiana era 14esima con 7,5 milioni totali lordi (Sassuolo più di tutti con 33,4 e Cittadella meno di tutti con appena 3,4).