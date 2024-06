Al Mirabello si è disputato il torneo ’Il calcio è la mia vita’. La vittoria ai ragazzi della Regia

Il torneo ’Il calcio è la mia vita’ si dimostra ancora una volta sinonimo di gioia, sport e unione. Una giornata all’insegna del divertimento e dei sorrisi, dunque, quella svoltasi allo stadio Mirabello, dove sono scesi in campo calciatrici e calciatori con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

Una manifestazione fortemente voluta e organizzata da Lega Pro, con il patrocinio della Regione e grazie alla collaborazione dell’AC Reggiana e della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, a cui hanno preso parte Padova, Reggiana, Renate e Il Ponte, la squadra adottata da Lega Pro.

Tanti gol e grande festa durante tutte le partite del quadrangolare, ma sono stati i campioni della Reggiana ad alzare la coppa grazie alla vittoria per 1-0 in finale contro il Padova, che in semifinale aveva superato il Renate col risultato di 5-0. Terza posizione per la squadra adottata da Lega Pro, Il Ponte, con una vittoria (4-1 contro il Renate) e una sconfitta (2-0 contro la Reggiana).

A seguire si è tenuta anche la conferenza stampa congiunta Lega Pro e Regione, apertasi con i saluti del presidente della Reggiana Carmelo Salerno.

A margine della conferenza la Lega Pro ha consegnato alla Regione l’ultima parte della cifra, raccolta nel derby Cesena-Reggiana, per aiutare le città colpite dall’alluvione del 2023.