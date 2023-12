Alessandro Nesta amareggiato e delusissimo : "Ho bisogno di almeno 15 ore per riprendermi"

"Sono delusissimo perché la partita era finita e invece è arrivato quel rigore… Ho bisogno di almeno 15 ore per riprendermi, sono troppo amareggiato".

Le ha provate un po’ tutte per portare a casa i tre punti, mister Nesta. Eppure nonostante il coraggio dimostrato nel secondo tempo, la sua Reggiana è stata beffata ancora una volta e penalizzata allo stesso modo dagli episodi: "Il primo giallo a Girma non lo doveva dare, sapete che sono molto onesto e dico anche che in occasione del secondo invece siamo stati polli. Dobbiamo crescere a livello di furbizia, per questo dico che ci servono i ‘vecchi’ perché loro queste situazioni le sanno gestire".

Non è comunque tutto da buttare via, anzi, non mancano i segnali positivi: "Abbiamo avuto una bella reazione a livello di agonismo - prosegue il trainer - siamo partiti così così, ma poi abbiamo preso coraggio e nel secondo tempo abbiamo preso anche un palo, rischiando pochissimo. La cosa che mi dà fastidio è che un’altra occasione persa e noi dobbiamo fare punti".

Il tecnico spiega poi la scelta del modulo, con una difesa a tre (a cinque in fase difensiva) che ha dato garanzie: "Può essere un’alternativa a quello che facciamo abitualmente e mi è piaciuto. I quinti in pratica erano due terzini, ma oggi (ieri, ndr) dovevamo badare solo alla sostanza. Ci tengo poi a precisare che nessun cambio è stato tattico, ma sono stati dettati tutti dalla condizione fisica. Nardi e Marcandalli? Anche loro hanno avuto i crampi. In settimana potremmo recuperare Kabashi che però è bello pesante e quindi ci vorrà un po’ di tempo a rimetterlo in moto".

Sull’episodio dell’espulsione è direttamente Girma a svelare un particolare molto curioso: "Rutella è venuto verso di me con le mani fuori dalle tasche e non sembrava avere intenzione di ammonirmi, poi quando sono arrivati i giocatori del Brescia ha tirato fuori il secondo giallo. Sono deluso e arrabbiato soprattutto per la prima ammonizione: volevo solo giocare la palla veloce e non ho fatto il furbo". Sampirisi si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo fatto un’ottima partita contro una grande squadra ed è un peccato, ma la strada intrapresa dopo il derby è quella giusta: con grandi prestazioni come questa arriveranno anche i risultati. I giovani protagonisti nel bene e nel male? Devo fare i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato perchè oggi hanno fatto la differenza. Andiamo avanti, ripartiamo con la testa giusta".

Il mister del Brescia, Rolando Maran, sa di averla scampata bella: "È un punto che si deve accettare, per come si era messa: abbiamo recuperato una partita ostica contro una squadra che ci ha rallentato molto la manovra". Infine la parola Moncini, granata mancato e ieri carnefice: "Essere al Brescia è un onore, però è vero: avevo dato l’ok alla Reggiana e sarei venuto volentieri, non è stata una scelta mia ma del Benevento, le società non si sono messe d’accordo".

Francesco Pioppi