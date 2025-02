Alvini al capolinea: è il terzo esonero di fila

Per il trainer classe ’70 originario di Fucecchio si tratta del terzo esonero consecutivo dopo quelli di Cremona (stagione 2022-2023) e Spezia (2023-2024) anche se il recente ‘fine rapporto’ ha ragioni ben diverse da quelli precedenti, visto che le dinamiche della formazione calabrese erano sembrate molto complesse fin dall’estate, quando era arrivato il -4 di penalizzazione per inadempienze amministrative; un primo segnale che ha fatto da prologo ad una situazione che pare avere prospettive molto cupe, per non dire fallimentari, per la società del presidente Guarascio. I granata non troveranno quindi sulla propria strada l’allenatore che assieme a Kargbo li ha guidati al ritorno in Serie B dopo 21 anni di attesa.

La coppia Belmonte-Tortelli esordirà ufficialmente domenica alle 15 al ‘Braglia’ contro il Modena di mister Mandelli che si sta rilanciando in orbita playoff, distanti adesso appena tre punti.

Francesco Pioppi