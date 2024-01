Angori già in campo. È in prestito fino al 2025

Samuele Angori è un calciatore della Reggiana e lo resterà fino al giugno del 2025. L’Empoli lo ha infatti girato in prestito al club granata e il calciatore classe 2003 ha già svolto, ieri mattina, il primo allenamento agli ordini di Alessandro Nesta. Terzino sinistro di corsa e qualità, con leve lunghe (186 cm) e buona tecnica si è messo in grande evidenza in questa prima parte di stagione a Pontedera, dove ha fatto registrare 1 gol e ben 5 assist in 19 partite. Goretti lo seguiva da tempo, anzi si può dire che non abbia mai smesso, visto che Angori – che indosserà la maglia numero 64 – ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Perugia, praticamente una seconda casa per il direttore sportivo della Regia. Sarà l’alter ego naturale di Pieragnolo, ma all’occorrenza potrebbe anche essere impiegato come braccetto di sinistra in una difesa a tre. Quel che è certo è che si tratta di un altro giovane promettente che arriva a vestire il granata e che a ottobre ha risposto alla prima chiamata della Nazionale Under 20. La corsia mancina, considerando anche la possibile permanenza di Pajac, è quindi stata sistemata già prima dell’inizio del girone di ritorno. Adesso gli sforzi saranno tutti concentrati tra la zona mediana (dove arriverà almeno un altro elemento oltre a Reinhart) e l’attacco dove Goretti ha incassato il sì di Simone Pafundi e attende il via libera dell’Udinese, ma dove in ogni caso arriveranno due elementi – probabilmente una punta centrale e una seconda – che andranno a rimpiazzare le partenze di Lanini che ha mezza Serie C ai suoi piedi e Pettinari, destinato all’Ascoli. Praticamente impossibile arrivare a Cerri, conteso in Serie A tra Empoli e Genoa, mai realmente in essere la pista di Moro (su di lui anche il Bari) il ds della Reggiana dovrà aspettare il momento giusto per piazzare il colpo, senza trascurare l’opzione estera che ultimamente sta avendo parecchio appeal anche in Serie B. La variabile potrebbe essere la questione Marcandalli: con il Genoa che sta per cedere Dragusin al Tottenham, la squadra di Gilardino prenderà un titolare già pronto per la Serie A, ma potrebbe richiamare lo stopper attualmente in granata per allungare la panchina. Se i liguri dovessero insistere sarebbe difficile dire di no, ma alla Reggiana arriverebbe un robusto ‘indennizzo’ che potrebbe investire subito per un altro centrale (magari di proprietà) o comunque per un profilo necessario al gioco di Nesta.