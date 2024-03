Baby granata. Begolli-gol: l’U16 pareggia col Toro

Pari interno per l’Under 16, che impatta 1-1 col Torino, sesto in classifica. Di Begolli, all’esordio assoluto, la bella rete della squadra di Cammarata, che ora è a -3 dal Modena, penultimo.

Reggiana: Bartoli (18’ st Costi), Cardona Corradini, Turchi, Sighinolfi, Viti, Zambelli (18’ st Sueri), Vezzadini, Boccedi (25’ st Veseli), Begolli, Carpi.

Non c’è gloria, invece, per l’Under 15, che cade 2-0 sotto i colpi del Torino, a segno con Scibilia e Antonelli. Questi gli atleti schierati da mister Bertoni, anch’essi in coda al loro raggruppamento a -4 dal Pisa: Denti, Rinaldi, Magnanini, Menegazzo (34’ st Bertolini), Bianchi, Nicolini, Rozzi (27’ st D’Angella), Puccio, Bagni (34’ st Luca), Lombardi (27’ st Domini), Dotti (27’ st Kapllani).

Stop esterno per l’Under 14, battuta di misura dal Bologna, in rete con Visintainer; pari a Rimini per l’Under 13 ’A’: finisce 2-2.

Ha invece riposato la formazione ’B’.