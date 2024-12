Baby granata. Giorgi segna 2 volte e fa volare l’Under 17. Due 0-0 per U16 e 15

Under 17 sugli scudi nel weekend del settore giovanile della Reggiana. L’11 allenato da mister Orlandini sbanca il campo della Carrarese nel finale, imponendosi col punteggio di 2-1: è Giorgi ad aprire le marcature al 20’, ma la reazione dei toscani non tarda ad arrivare concretizzandosi 4’ più tardi con l’1-1 messo a segno da Di Tonno. A 9’ dal termine è ancora Giorgi a far esultare i granata, regalando loro il primo successo stagionale: Cacciamani e compagni rimangono in ultima posizione, pur avvicinando notevolmente le rivali, con lo Spezia distante una sola lunghezza ed i rivali di giornata che, terzultimi, vantano 2 punti di vantaggio. Questo l’11 sceso in campo in Versilia: Cacciamani, Gilli, Carpi (1’ st Cardona), Miceli, Viti, Vezzadini (40’ st Obeng), Benassi (23’ st Biagioli), Turchi (40’ st Montanari), Boccedi (14’ st Yashari), Begolli (23’ st Zambelli), Giorgi (40’ st Sueri).

A disp. Costi, Pregnolato.

Anche Under 16 e Under 15 tornano imbattute dalla trasferta di Carrara, collezionando due pari senza reti. I primi, col punto conseguito sul campo avversario, mantengono il nono posto in graduatoria, a +1 sulla coppia composta da Sassuolo e Spezia; i secondi, invece, proseguono a braccetto proprio con i toscani in coda alla graduatoria del girone, con 2 punti all’attivo: domenica prossima, nella penultima d’andata, la squadra di mister Andrea Minozzi (foto) ospiterà la battistrada Juventus.