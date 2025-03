Baby granata. il programma del week end. A Montecchio la Primavera riceve la Spal. L’Under 17 cerca punti contro il Cesena

Torna in campo dopo la sosta la Primavera che alle 14,30 va a caccia del sesto risultato utile di fila ricevendo a Montecchio la Spal. Nonostante una serie positiva che le ha permesso di riscattare una striscia di 8 ko consecutivi, i granata sono ancora penultimi e, se vogliono evitare i playout, hanno bisogno di scalare una posizione: il Venezia, a +1, è il punto di riferimento. Alle 15 amichevole a Villalunga per l’Under 13 col Sassuolo.

Domani alle 12 al Centro Sportivo Romagna Centro l’Under 15 sfida il Cesena; due ore più tardi, sullo stesso campo, spazio all’Under 16. Il tris è servito con l’U17, che gioca alle 15 al "Meloni" di Novellara. Sempre domenica, ma alle 12,30, l’Under 14 riceve al "Cimurri" il Piacenza per un match amichevole.

Triangolare amichevole per l’Under 12, che domani alle 12,50 gioca a Perugia contro i padroni di casa e la Vigor Perconti, imitata dall’Under 10. L’U11 gioca oggi alle 15 al GiocaRE contro la Reggio Calcio, mentre alla stessa ora, in via Agosti, l’U 10 ospita il Santos. Alle 16 l’Under 9 fa visita al Luzzara.