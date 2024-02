Baby granata. L’Under 16 ferma il Sassuolo sul pari

Dopo la bella vittoria della Primavera, che sul campo del Como ha trovato il terzo successo di fila raggiungendo la settima posizione del proprio girone, è l’Under 14 a prendersi la scena nel week end: la squadra di Zambelli, infatti, si impone 3-1 sul Fiorenzuola e coglie la quarta vittoria stagionale, portandosi a -4 dal sesto posto, occupato dalla Spal. Le reti di Aba Zetene, Gader e Magnanini. Strappa il pari, invece, l’Under 16: la sfida casalinga col Sassuolo termina sul 2-2, con reti di Veseli e Zambelli. Per la squadra di Cammarata si tratta del quarto risultato positivo in stagione e il penultimo posto, occupato dal Modena, rimane a 3 lunghezze. Niente da fare, contro i neroverdi modenesi, per l’Under 15, che si arrende 1-0; prosegue, invece, il momento no dell’Under 17, travolta 4-0 a Pisa. Stop anche per la formazione "B" dell’Under 14, che perde 4-1 con il Sassuolo.