Baby granata. Under 16, che peccato: Cremonese in gol all’81°. Il Parma ne segna quattro all’U14 Il vivaio granata vive un weekend difficile con sconfitte per le squadre Under 16 e Under 15 contro Cremonese, e Parma rispettivamente. Solo l'Under 13 A riesce a vincere contro la Spal.