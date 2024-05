Baby. La Primavera prova a svegliarsi contro la capolista . U15: arriva l’Inter

Reggiana a caccia della vittoria perduta contro la dominatrice del torneo. Dopo aver conquistato con largo anticipo la salvezza, la Primavera granata ha accusato un periodo di flessione e, con la sconfitta di sabato scorso a Brescia, è arrivata ad una striscia negativa che dura ormai da 6 gare. Oggi, alle 15, il "Gottardi" di Casalgrande ospita la sfida valida per la penultima giornata di campionato con la Cremonese, squadra che ha sin dalle prime battute del torneo mantenuto un ritmo insostenibile per le avversarie: i grigio-rossi hanno all’attivo 21 vittorie in 28 match, il miglior attacco, la difesa meno battuta e ben 17 lunghezze di vantaggio sul Parma, secondo. La Reggiana, che all’andata perse 2-1, saprà fare bella figura?

Con l’Under 17 a riposo, tempo di amichevoli per le altre formazioni: alle 15,30 il Comunale di San Martino in Rio ospita la sfida tra l’Under 15 e l’Inter, mentre alla stessa ora in via Agosti l’Under 14 ospita l’Arzignano. Alle 16, a Cavriago, l’Under 13 ospita la Pergolettese, mentre domani alle 14 l’Under 16 è di scena al "Lari" con il Lecco.

Per l’attività di base, maggio mette in calendario diversi tornei: l’Under 10 gioca nel pomeriggio a Forlì il Memorial "Gagliardi Edelweiss", l’Under 11 e 9 sono impegnate nel "Città di Faenza". Domani U12 al Città di Selvazzano.