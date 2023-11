Baby. Primavera super: battuto il Brescia

Preziosa vittoria per la Primavera della Reggiana (8), che in casa supera di misura il Brescia (13), ex terza forza del torneo, e conquista tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. A decidere la contesa di Casalgrande è una rete al quarto d’ora della ripresa di Camara, poi i granata hanno dovuto resistere in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Tessitori, riuscendo comunque a portare a casa l’intera posta in palio. In classifica, complice la vittoria del Cittadella sull’Alessandria, la zona playout rimane a 3 lunghezze, ma la Reggiana può comunque respirare e preparare al meglio lo scontro diretto col Venezia, attualmente penultimo, in programma tra due settimane in Laguna dopo la sosta.

Questo l’undici schierato da mister Andrea Costa: Motta, Di Turi, Rouiched, Biolchi, Paterlini, Meringolo, Camara (39’ st Brevini), Tessitori, D’Angelo (41’ st Pirazzoli), Natale (24’ st Ferrari), Casini (39’ st Blanco). A disp. Donelli, Silipo, Sabbar, Penta, Ferretti, Pederzini, Ognibene.