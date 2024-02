Baby Reggiana: il programma del week end. Primavera a Como per il sorpasso

Impegno esterno per la Primavera della Reggiana. Dopo due vittorie consecutive, la formazione granata vuole confermare il buon momento di forma nella trasferta brianzola di Lanzate contro il Como, dov’è di scena all’inconsueto orario delle 11,30: i lariani occupano l’ottavo posto a +1 sui granata, che puntano al sorpasso. Alle 15, invece, a Casalgrande la sfida dell’Under 14, impegnata col Fiorenzuola. Domani si comincia alle 10,30 a Calerno, dove l’Under 15 riceve i pari età del Sassuolo; lo stesso match, inoltre, va in scena sia alle 12,30 al "Cimurri" nella categoria Under 13, che alle 15 a Villa Bagno, dove in campo vanno gli Under 16. L’Under 17, infine, viaggia alla volta di Ciserano, dove alle 15,30 incontrerà i pari età dell’Atalanta. Per quanto riguarda l’attività di base, oggi alle 16,30 l’Under 9 gioca a Castelnovo Sotto col Progetto Intesa; domani alle 9,30 e alle 11 Under 12 e Under 11 sono ospiti del Carpi, mentre alle 10,30 l’Under 10 fa visita alla Fortitudo Bologna.