Bagnolese, devi reagire

Era il 22 settembre: nel girone A di Promozione la Bagnolese vinceva 2-0 sul campo del Carpaneto, e da quel giorno ecco sei gare di fila senza vittorie.

Oggi i rossoblù alle ore 15 ospiteranno il Terme Monticelli: le due squadre sono separate da sette punti (7 per i reggiani e 14 per i parmensi), ma la voglia dei ragazzi di mister Capanni di sbloccarsi è tanta e un vittoria darebbe grande ossigeno. Arbitrerà Karim Nid Bella di Bologna.

Non è l’unico anticipo del giorno: in Seconda categoria (D) scende in campo una delle capoliste. È il San Prospero Correggio, in vetta con 14 punti al pari della Virtus Mandrio e del Novellara: ospiterà il Rapid Viadana (11), che può sperare nel momentaneo aggancio lassù almeno per un giorno. Arbitro: Edoardo Orlandini di Reggio Emilia (si gioca alle 15). Stesso orario anche per il terzo ed ultimo antipasto del giorno: in Terza ecco Invicta Gavasseto (8)-Fogliano (8). Due umori simili, positivi: i locali nelle prime cinque non avevano mai vinto e ora arrivano da due hurrà di fila, e il Fogliano è reduce da un 7-1 sul Biasola. Arbitro: Marco Deleo di Reggio Emilia.

Rimanendo in Terza: è finito 0-0 il posticipo "nebbioso" dell’infrasettimanale, quello tra Plaza (11) e Vetto (9). A proposito di nebbia: è stata sospesa per questo motivo, al minuto 35 e sullo 0-0, Sporting Tre Croci (8)-Coviolo (5), che verrà recuperata prossimamente.

Zuccolini kappao. Brutto infortunio per il difensore centrale Davide Zuccolini, capitano della Vianese, che nell’ultima gara di campionato è uscito dal campo con un ginocchio dolorante. Gli esiti degli esami strumentali hanno decretato la rottura del legamento crociato del ginocchio: un infortunio grave che costringerà il giocatore ad essere sottoposto ad intervento chirurgico, per poi rientrare fra diversi mesi, dopo la rieducazione. Davide Zuccolini, da quest’anno capitano, dopo un infortunio iniziale, aveva ormai recuperato e stava giocando a livelli altissimi, tant’è che aveva anche segnato il primo gol della Vianese contro il Borgo, che ha poi aperto le porte al successo dei rossoblù. La Vianese, tra l’altro, viene da 7 risultati utili consecutive, con 6 clean sheat e il solo gol subito da Gonzalo Martinez proprio col Borgo. Domenica la Vianese andrà a Salsomaggiore senza il suo capitano e uno tra Zinani, Mammi, Coli e Tosi dovrà sostituire Zuccolini nel ruolo di centrale.