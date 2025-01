Bardi al capolinea granata?. Il portiere fa gola a tanti

Quelli che stanno arrivando potrebbero essere gli ultimi mesi di Francesco Bardi in maglia granata. La Reggiana già da alcune settimane sta analizzando le situazioni di alcuni ‘senatori’ che sono in scadenza, intavolando con i rispettivi procuratori il discorso rinnovi.

Se per il difensore Sampirisi c’è grande ottimismo al riguardo, con l’accordo che dovrebbe essere esteso fino al 2026 con opzione per il 2027, altrettanto non si può dire invece per l’estremo difensore.

Nessuna frizione, nessun ‘mal di pancia’, ma i rappresentanti di Bardi – che il prossimo 18 gennaio compirà 33 anni e verosimilmente firmerà l’ultimo contratto ‘importante’ della carriera – avrebbero manifestato la volontà di essere libero di guardare altrove.

Dal suo arrivo a Reggio, l’ex portiere del Bologna è sempre stato uno dei più performanti, confermandosi tra i migliori (se non il migliore…) di tutto il campionato di Serie B. Prestazioni che hanno innescato l’interesse di varie squadre anche di categoria superiore.

La scorsa primavera, per esempio, al ‘Città del Tricolore’ era arrivato persino un osservatore della Lazio, ma Bardi può fare gola un po’ a tutti sia nella massima serie che in cadetteria, perché ha già maturato esperienza sia come ‘primo’ che come ‘secondo’, possiede tecnica, reattività e un fisico ancora integro.

Il tentativo da parte del club granata è stato fatto ma - con l’assoluta certezza che il giocatore non mollerà di un centimetro nonostante un futuro lontano da qui - non si farà alcun braccio di ferro.

La Reggiana, tra l’altro, ha già preparato il possibile successore in maniera lungimirante visto che Edoardo Motta – portierone classe 2005 e attuale secondo di ‘Superman’ – è stato riscatto in estate dalla Juventus e verrà lanciato nella mischia senza alcun timore.

Già alla prima uscita ‘ufficiale’ in Coppa Italia, ad agosto contro il Genoa, aveva messo in mostra ottime doti sia fisiche che tecniche e anche il preparatore dei portieri Marco Bizzarri lo ha recentemente elogiato pubblicamente, facendo capire di puntare molto su di lui. Ovviamente non può avere la leadership e le letture di ‘San Francesco’ da Livorno, ma ha stazza (è 194 cm) ottimi istinti e rappresenta alla perfezione quello che dovrebbe essere la filosofia ‘autosostenibile’ della Reggiana che, con il tempo, vorrebbe specializzarsi nella valorizzazione dei giovani per poi mantenersi sempre ad alto livello.