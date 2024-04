Bianco: "Personalità e coraggio». Torna il sorriso a giocatori e tifosi. La classifica è da fregarsi le mani. Col Modena la salvezza matematica?

Il termometro della Serie B non conosce mezze misure: soltanto 10 giorni fa i tifosi granata, dopo il 4-0 interno col Cosenza, contestavano la squadra. Oggi è tornato a splendere il sole dopo aver conquistato Palermo con un 2-1 in rimonta. La trama preferita di questa squadra: stupire in trasferta e non perdere (quasi) mai con le prime sei della classe (in attesa del derby in casa col Parma, l’unica sconfitta con le sei big è arrivata proprio col Palermo, 3-1 all’andata a Reggio). Mancano tre turni, il calendario ormai è un filastrocca che si conosce a memoria: mercoledì in casa col Modena (ore 18), domenica a Genova con la Sampdoria, e venerdì 10 maggio in casa col Parma. La situazione in ottica salvezza è la seguente: il Lecco è matematicamente retrocesso in C, la FeralpiSalò con 32 punti avrebbe bisogno di un miracolo sportivo e dal terzultimo Bari (36) all’11° Sudtirol (43) ci sono ben 8 squadre in 7 punti.

Alla Reggiana manca la matematica, ma i tre punti ottenuti in Sicilia con ogni probabilità risulteranno determinanti per la salvezza, che potrebbe arrivare anche mercoledì. I granata giocheranno alle 18 col Modena, conoscendo già il risultato delle gare giocate al pomeriggio come Sudtirol-Ternana, Spezia-Palermo e Ascoli-Cosenza. Con i giusti incastri, il triplice fischio del derby del Secchia (venduti a ieri sera 8.871 biglietti, di cui 2.629 agli ospiti) potrebbe anche sancire l’ufficiale permanenza in Serie B con due turni d’anticipo.

Nel post partita di sabato i protagonisti mentre parlavano avevano gli occhi lucidi. Abbracci, dediche (vedi Kabashi con Nesta). Una liberazione per tutti dopo i tre kappao di fila.

Una giornata, quella di Palermo, che prometteva già bene con temperatura quasi estiva e neanche una nuvola all’orizzonte. Era già speciale per Marcello Pizzimenti, braccio destro del diesse Roberto Goretti, che proprio sabato ha compiuto 54 anni, e non solo: il dirigente è nato a Palermo ed è proprio la sua città ad avergli fatto il regalo di compleanno più bello. Non ha parlato ai microfoni Alessandro Bianco, ma lo ha fatto sui social. "Personalità. Coraggio. Palle", ha scritto il centrocampista senza giri di parole, postando due foto di esultanze e una del mare siciliano che costeggia il tragitto per raggiungere il "Barbera".

Fuori dallo stadio un vortice di sapori e tanto fumo: niente bombe carta o petardi, ma il tradizionale pranzo pre gara dei tifosi rosanero all’insegna dello street food tra un "pani ca’ meusa (milza)" e una panella. Citiamo il rituale dei tifosi siciliani perché proprio questi, tramite i social, hanno speso parole di ammirazione verso i 351 reggiani presenti. "I più rumorosi visti quest’anno a Palermo, e senza fumogeni o petardi, bravi", uno dei commenti.