Bianco si è preso la A, Marcandalli fatica. Pajac rinato in Croazia. Szyminski zero minuti

Spostiamoci a Sassuolo, dove Edoardo Pieragnolo (22) ha saputo risalire le gerarchie, diventando titolare inamovibile (13 presenze totali) dell’attuale capolista del campionato. Anche Filippo Romagna (27) stava giocando con continuità al centro della difesa (13 partite anche per lui), poi l’infortunio proprio nella gara giocata contro la Reggiana. Meno entusiasmante la stagione del portiere Giacomo Satalino (25) che dopo 6 gare ha ceduto i guanti al rumeno Moldovan (prestito dell’Atletico Madrid), e della punta 22enne Janis Antiste (4 presenze, 1 rete al Cesena) che tra concorrenza di alto livello e qualche problema fisico ha giocato col contagocce. Marko Pajac, probabilmente il calciatore più deludente dello scorso anno in granata, a 31 anni ha lasciato l’Italia per tornare, dopo due lustri, alla formazione croata della Lokomotiva di Zagabria, da sempre considerata alla stregua di una filiale della più celebre e ambiziosa Dinamo (che di recente ha ingaggiato Fabio Cannavaro per la panchina). Eppure nel derby del 14 dicembre scorso, vince la Lokomotiva 3-1 ed il terzino mancino trova la miglior prestazione stagionale (con annessi 2 assist decisivi).

In Serie C, in prestito alla Torres, ’Momo Varela (26) si è sbloccato contro l’Ascoli a inizio dicembre, replicando con la Vis Pesaro prima della sosta di campionato. Domenica ha giganteggiato contro il Pescara, segnando un gol e colpendo una traversa. Fin qui il portoghese ha collezionato 18 presenze, 3 gol e 4 assist.

Uno sguardo, infine, a chi aveva lasciato la Reggiana già durante la stagione scorsa, tutti e quattro nel girone C di Serie C: molto bene Eric Lanini (30) nel Benevento che guida la classifica. Otto reti in 18 partite per l’attaccante, in gol domenica in semirovesciata contro il Catania.

Fermo ai box da quest’estate il compagno Filippo Nardi (26) che in agosto si era rotto il crociato anteriore del ginocchio destro. Un problema muscolare aveva chiuso anzitempo la prima parte della stagione di Davide Guglielmotti (30) nel Catania; si è rivisto domenica proprio a Benevento giocando poco più di mezz’oretta. Per lui 14 presenze e una rete alla Casertana; Jacopo Da Riva (24) ha giocato in otto occasioni nel Foggia, senza trovare la via del gol.