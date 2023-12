Bianco: "Vittoria che vale più di tre punti". Nesta: "Iniezione di fiducia per i giocatori"

"Cosa mi ha detto il presidente Salerno dopo la partita? Facile, ‘Te l’avevo detto’" Può finalmente ridere e scherzare Alessandro Nesta che si gode una vittoria molto preziosa. "Sì, soprattutto per i giocatori, che così possono prendere coraggio e tanta fiducia".

Una vittoria nata da una grande ripresa.

"Nel primo tempo dopo il gol abbiamo fatto fatica a risalire il campo. Nell’intervallo abbiamo sistemato un po’ di cose, abbiamo giocato a tratti bene con ottime giocate, riprendendo fiducia".

Fondamentale è stato ritrovare alcuni calciatori.

"Il calcio è dei giocatori, non degli allenatori o di chi non so chi. Avendo tutti a disposizione è più facile fare bene".

Kabashi è tornato in campo dopo oltre un mese (era l’11 novembre, a Cosenza), Gondo non era titolare dall’Ascoli (25 novembre). Entrambi hanno giocato oltre 90 minuti. "Esatto, e ho visto bene anche Crnigoj. I giocatori, lo ripeto, sono al centro del calcio. Così abbiamo più possibilità di vincere". Il mister prosegue con l’analisi della partita. "Noi se stiamo bassi ci consegniamo all’avversario e non riusciamo a giocare. Siamo stati bravi, e forse potevamo evitare il loro secondo gol". Peccato per il rosso a Cigarini. "Ha detto qualcosa all’assistente…".

Apprezzate le parole del patron Romano Amadei prima della gara. "E’ venuto nello spogliatoio a parlare, con il suo solito grande stile e l’ottimo spirito". Al seguito della squadra anche gli indisponibili Rozzio e Pajac. "Hanno preso la loro macchina e sono venuti per stare coi compagni, è un bel segnale di vicinanza. Rozzio in questi giorni sta lavorando a Bologna per recuperare da un problemino, sarà a disposizione tra un po’ (dopo la sosta, ndr)". Martedì si gioca di già: c’è il Catanzaro. "Hanno perso in rimonta col Brescia? Davvero? A noi non cambia, loro hanno un’identità forte, noi dobbiamo arrivarci nel modo giusto".

Finalmente la prima rete di Alessandro Bianco, che commenta così. "Questa vittoria vale moltissimo. So che in classifica ne avremo soltanto tre in più, ma per troppi motivi è un successo che ne vale molti di più". Gol realizzato al secondo minuto di gioco. "L’approccio subito forte era quello che volevamo, serviva un’altra Reggiana. Dovevamo tenere botta, siamo stati più bravi di altre volte. Abbiamo tirato fuori gli attributi, decisamente". I centrocampisti sono un po’ il termometro delle squadre, e Bianco ha visto qualcosa di diverso attorno a lui stavolta. "L’atteggiamento, senza dubbio. Eravamo attivi sulle seconde palle, eravamo compatti".

Parola anche a Cedric Gondo, che quando segna (Spezia, Venezia e Sudtirol) porta la vittoria ai suoi. "Allora vorrà dire che dovrò segnare più spesso…". Scherza il puntero, che poi racconta il suo momento. "Dopo un infortunio non è mai facile, ora sto bene. Peccato per alcuni momenti dove dovevo far rifiatare la squadra un po’ di più". Prossima tappa, il Catanzaro in casa. "Loro saranno arrabbiati, ma noi abbiamo fame e non possiamo rilassarci".

