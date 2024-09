Calcio e beneficenza: domani a Masone il primo memorial ’Granata nel cuore...Forever’. Sfide tra amici in ricordo degli ex

Beneficenza, ricordi e sport. Domani alle 15, al campo sportivo di Masone, andrà in scena un pomeriggio ricco di momenti speciali, con il primo memorial "Granata nel cuore... Forever". Sono, purtroppo, ormai tanti gli ex granata che in questi anni sono venuti a mancare (nella foto Stefano Guerra) e per rinverdire il loro ricordo è stato organizzato questo torneo. Un’iniziativa voluta da Reggiana Forever, team che riunisce i protagonisti della storia granata, in collaborazione con l’Asd Masone e l’Asd Morello Football School, società calcistica dell’ex granata Dario Morello. Sul campo da gioco si sfideranno cinque formazioni: una rappresentativa di Reggiana Forever con le ex glorie granata, Teste Quadre, Gruppo Vandelli, Amici Granata (amici degli ex calciatori della Reggiana) e Croce Verde. Il regolamento prevede 5 turni con partite da due tempi di 15’ minuti ciascuno, in un girone all’italiana dove per ogni mini-giornata ci saranno appunto due sfide mentre una formazione riposa. Sarà l’occasione per tanti cuori granata di ritrovarsi con lo spirito del divertimento e della solidarietà ma anche per dedicare un pensiero ai calciatori che hanno indossato la maglia della Reggiana e che hanno lasciato un profondo ricordo. La manifestazione si terrà in collaborazione con la Croce Verde, l’ingresso sarà ad offerta libera e si potrà acquistare una maglietta celebrativa dell’evento con il ricavato che andrà in beneficenza al Core.

Cesare Corbelli