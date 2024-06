C’è l’accordo con Nesta per il ’buyout’. Con Alessandro al Monza via all’effetto domino

Il Cagliari punta dritto verso Davide Nicola, l’Empoli pensa di sostituirlo con Di Francesco, l’Udinese ha annunciato Runjaic, il Venezia è in pressing su Vivarini e il Verona ha ufficializzato Paolo Zanetti. Questo lungo elenco per dire che le panchine della Serie A iniziano (finalmente…) ad essere praticamente tutte occupate e chi aveva un certo tipo di ambizione dovrà probabilmente rivedere le proprie pretese. Un effetto domino che coinvolge tantissimi allenatori, compreso quell’Alberto Aquilani che è in cima alla lista dei desideri della Reggiana, ma che non ha ancora trovato un accordo di uscita dal contratto con il Pisa. Una situazione che frena i programmi del club granata che ovviamente non può farsi trovare impreparato e ha deciso, internamente, che non si potrà andare oltre il week end per firmare il prossimo allenatore. E così restano vive le candidature di Fabio Caserta (che al 30 giugno terminerà il proprio contratto con il Cosenza) ma anche William Viali che, sempre dal Cosenza, sta provando a liberarsi dal vincolo che lo lega fino al giugno del 2025. Il tecnico, infatti, lascerà la Calabria dopo che il direttore sportivo Roberto Gemmi è emigrato verso la Toscana e precisamente Empoli, dove ha preso il posto di Accardi, passato a sua volta alla Sampdoria. Su di lui hanno preso informazioni diverse squadre di Serie B, tra cui c’è anche il Pisa. Il suo profilo è quindi ambito, ma con la Reggiana c’è un dialogo che va avanti da tempo e se dovesse premere sul gas, potrebbe arrivare a destinazione. A destinazione ci arriverà sicuramente, oggi, Alessandro Nesta che approderà ufficialmente al Monza. Il termine ultimo per pagare il ‘buyout’ è fissato entro la mezzanotte ed è tutto fatto: l’ex difensore di Lazio e Milan verserà 150mila euro nelle casse granata e potrà così riabbracciare Adriano Galliani. Il ‘Condor’ stapperà così la bottiglia di vino pregiato che ha detto di tenere in fresco per questa speciale occasione. L’avventura di Nesta alla Reggiana termina quindi ufficialmente a poco più di un anno di distanza dall’annuncio (avvenuto il 10 giugno attraverso un comunicato che resterà comunque ‘memorabile’) e dopo aver portato a termine la missione salvezza con due giornate di anticipo. La speranza è che il prossimo allenatore possa invece fermarsi qui un po’ di tempo in più, per costruire quel futuro che in tanti ‘abbracciano’ idealmente senza remore, ma poi dimenticano in fretta. Fedeltà, riconoscenza e pazienza sono parole che sembrano arcaiche nel mondo in cui tutto, ormai, viaggia alla velocità dell’intelligenza artificiale. Contenti loro…

Francesco Pioppi