Che notte stanotte: sarà la carica dei 15mila

Partire per tempo da casa, tenere gli occhi ben aperti e cercare di tenersi sempre aggiornati per eventuali, ulteriori, modifiche della viabilità. Questo, in sintesi, il ‘Bignami’ delle raccomandazioni in vista del derby di stasera. Dalle 18 in poi, via del Chionso, via delle Ortolane, via Gramsci e via Ruini saranno chiuse al traffico, fatta eccezione per i possessori di pass auto Park A e Park B, disabili e residenti. L’accesso consigliato e raccomandato per i possessori di pass auto Park A e Park B è esclusivamente il seguente: viale Regina Margherita, via Gramsci e via Duo. Chi era presente alla sfida con il Modena ha già fatto esperienza di cosa significhi. Contro i ‘canarini’ a dare fastidio c’era soprattutto la pioggia, mentre in questo caso (con il meteo che dovrebbe essere clemente…) bisognerà considerare che al momento dell’uscita dallo stadio ci sarà buio. I controlli da parte delle forze dell’ordine saranno più che mai serrati, ma in queste situazioni è sempre meglio viaggiare in compagnia anziché da soli. Purtroppo i cretini esistono sia di qua che di là dal fiume Enza.

A ieri sera i biglietti venduti erano 8.304, di cui 2.000 nel settore ospiti e con la curva sud esaurita. Con gli abbonati (6.698) fanno un totale di 15.002.

I botteghini, per i tifosi reggiani che non hanno ancora acquistato il biglietto, saranno aperti a partire dalle 18,30 e fino alle 21,15. In alternativa è sempre attiva la piattaforma online di ‘Vivaticket’.

Francesco Pioppi