Che recupero sui canarini. Mangiati 12 punti in 14 gare

La Reggiana ha recuperato 12 punti al Modena e 13 al Cittadella, e si è messa alle spalle queste due squadre in classifica. Fino ad un paio di mesi fa sarebbe stato difficile anche per i più ottimisti pensare che questo doppio sorpasso potesse diventare realtà e che la Reggiana potesse avere (almeno per ora) la meglio nel derby del Secchia a distanza. La grandiosa rimonta di Venezia ha portato in dote alla Reggiana questo e anche una ragionevole serenità in chiave salvezza: non è cosa fatta, ma il bottino di 40 punti a 7 gare dal termine è certamente confortevole. Anzi: sono molto più vicini i playoff (soltanto a -2) rispetto ai playout (6 punti sotto). Non solo: i playout tra quart’ultima e quint’ultima non si giocheranno se ci saranno più di 4 punti di distacco tra le due, quindi la Reggiana dovrà ’semplicemente’ mantenere il distacco dalla quart’ultima di almeno 5 punti, e ad oggi la Ternana è ben 8 punti più indietro.

Tornando alla frase d’apertura: la Reggiana ha sorpassato il Modena e il Cittadella. Nel confronto coi vicini di casa modenesi spicca una data: era il 17 dicembre, e al termine della 17ª giornata il Modena (1-1 col Cittadella) aveva 27 punti ed era in ottava posizione. La Reggiana perdeva 2-1 in casa con la Samp, stazionando al 16° posto con 17 punti. Il distacco era di 10 lunghezze, mentre oggi la Reggiana ne ha 40 e il Modena 38: i granata hanno, appunto, recuperato ben 12 punti ai canarini (in 14 gare). Mancano 7 turni e il 1° maggio a Reggio ci sarà il derby di ritorno.

Uno scenario assolutamente non scontato, considerando che la Reggiana è una neopromossa mentre il Modena ha un anno di "vantaggio". Il calcio però, si sa, non ha regole in questo senso. Il Modena nelle ultime 19 (un girone intero) ha vinto soltanto due volte (con 7 sconfitte e 10 pari), e la curiosità è che i due successi sono arrivati con le altre due emiliane, il Parma (3-0) e proprio la Reggiana (2-1). I tifosi dei gialli dopo il pari con il Bari (1-1 al Braglia) hanno contestato la squadra e mister Paolo Bianco ha mostrato nervosismo nelle interviste post gara. Segnali di evidente difficoltà.

Dicevamo anche della rimonta sul Cittadella. I veneti dopo la 20ª giornata (14 gennaio) erano addirittura a +12: 4° posto con 36 punti dopo il 2-0 sul Palermo, mentre la ‘Regia’ era 11ª con 24 punti dopo il 2-2 di Pisa. Oggi il ‘Citta’ è a 39 e la Reggiana a 40: 13 punti rimontati in soli 11 turni (il Cittadella in queste 11 gare ha perso ben 8 volte di fila, e poi ha fatto 3 pari consecutivi). Sabato c’è proprio Reggiana-Cittadella, a Reggio alle 16.15. All’andata (era la prima giornata) 1-0 veneto: Cigarini e compagni vorranno "vendicarsi" e consolidare la rimonta.