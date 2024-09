"Omar Volfango Campana nasce nella provincia emiliana il 20 agosto 1975 sotto il segno del Leone. È un uomo dalle grandi ambizioni che sente bruciare il fuoco dentro di sé solo quando raggiunge gli obiettivi che si è prefissato. Dopo una carriera da calciatore professionista fa molti lavori e viaggia per il mondo. Approda ad Anzio nel 2019 dove, lavorando come responsabile commerciale, vive ancora oggi". Così viene presentato il ’Nostro’ nella sinossi del suo libro ’Leone. La mia storia’, 112 pagine, 14 euro, in vendita su richiesta nelle librerie oppure online sul sito www.gazbook.it/leone

Campana ha giocato 384 partite (8 gol) da professionista (giocava terzino) con Brescello, Chievo, Lumezzane, Padova, Albinoleffe, Verona, Lucchese e Olbia. Nel 2004/05 con la Regia di Bruno Giordano ha sfiorato la promozione in Serie B.