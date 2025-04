Reggiana a -3 dalla salvezza: Mantova vince, Pisa perde contro Modena

Nei bassifondi della classifica ha vinto solo il Mantova: magra consolazione, ma la classifica della Reggiana non è peggiorata in maniera grave. Granata ora a -3 punti dalla salvezza diretta. Paradossalmente la notizia peggiore arriva da Pisa: i nerazzurri, secondi a 63 punti e comunque a un passo dalla Serie A, hanno perso in casa col Modena per 2-1 (ora i canarini credono nei playoff). Questo potrebbe rendere sabato i toscani, prossimi avversari della Reggiana, ancora più affamati di punti. Il successo modenese porta le firme di Santoro (27’) e Gliozzi (50’), mentre pisani sono andati in gol al 78’ con Moreo. Contro la Reggiana non ci sarà Canestrelli: il difensore nerazzurro era diffidato ed è stato ammonito.

Tornando alla zona calda della classifica: dopo aver perso nell’anticipo del venerdì con la Cremonese 2-1 per la Reggiana si profilavano due giorni davanti alla televisione con la speranza che lì in basso non ci fossero troppe vittorie. Quasi tutte hanno fatto punti, ma questo perché c’erano vari scontri diretti e molti sono finiti in parità, però in poche hanno dato lo strappo decisivo. Ha vinto solo il Mantova, dicevamo: 2-1 a Brescia in rimonta, con gol di Brignani al 50’ e Radaelli proprio al 95’ (poco prima Mancuso aveva sbagliato un rigore). Prima per le rondinelle gol al 7’ di Borrelli (nella foto). Il Mantova si spinge, con 36 punti, a +2 sui playout, mentre il Brescia resta, con 34 punti, proprio nei playout. La Reggiana, lo ricordiamo, è quart’ultima con 32 punti, al pari della Sampdoria che oggi giocherà a Spezia alle 17.15 (oggi anche Catanzaro-Bari e Palermo-Sassuolo alle 15, ma non riguardano la lotta alla salvezza).

Alle spalle della ‘Regia’ c’è anche il Cosenza, ultimo con 26 punti. Ha pareggiato 2-2 a Frosinone, coi ciociari che l’hanno ripresa addirittura al 97’ con Pecorino, subentrato all’89’. All’intervallo avevano chiuso in vantaggio i calabresi (che hanno ripreso in panchina Alvini) con Artistico (24’) e Rizzo Pinna (44’), mentre il Frosinone aveva trovato il gol con Darboe al 38’. Pari anche tra Cittadella e Carrarese senza reti (veneti 35 punti e toscani 37), e tra Sudtirol e Cesena. Uno a uno a Bolzano con Pyyhtia al 27’ e pari bianconero con Tavsan al 59’. Altoatesini a 35, Cesena a 43.

Infine, a Castellammare di Stabia la Juve ha regolato la Salernitana per 1-0 nel derby tutto campano. Per le vespe gol decisivo di Fortini al 53’. Risultato importante per la Reggiana, visto che la Salernitana resta dietro a quota 30 punti, al penultimo posto.

