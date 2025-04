Mario Sampirisi pronto al rientro: Reggiana spera nel rush finale

Mario Sampirisi tornerà in campo per il rush finale. Dall’infermeria arriva finalmente una buona notizia. Il difensore siciliano – ai box dal 20 marzo per un problema al ginocchio accusato durante un allenamento – sta per mettersi alle spalle questo nuovo guaio fisico e sta lavorando sodo per riprendersi una maglia da titolare nella trasferta a Brescia, in scaletta il 21 aprile.

Il classe ’92 salterà infatti (quasi certamente) il prossimo impegno con il Pisa (sabato alle 15 al ‘Città del Tricolore’), ma poi potrà dare un contributo importante nelle ultime cinque partite che, dopo la trasferta al ‘Rigamonti’, vedranno la Reggiana affrontare il Cittadella (venerdì 25 aprile alle 15 in casa), il Modena (giovedì primo maggio alle 15 al ‘Braglia), lo Spezia (domenica 4 maggio alle 15 al ‘Giglio’) e per finire la Juve Stabia (venerdì 9 maggio alle 20,30 al ‘Menti’ di Castellammare).

Sampirisi (foto) è ovviamente un elemento importantissimo per la squadra di mister Dionigi che può garantire duttilità (giocando sia come terzino destro che come braccetto) e quel coefficiente di esperienza che manca tantissimo ai granata soprattutto nelle fasi più delicate delle partite.

Nel frattempo bisognerà cercare di riportare a livello anche capitan Rozzio, reduce pure lui da un lungo infortunio, anche perché la lista dei diffidati della Reggiana è ormai sconfinata e molto presto bisognerà fare i conti con alcune assenze che potrebbero essere pesantissime. Nella lista dei ‘cattivi’, infatti, figurano addirittura nove giocatori. Parliamo di Bardi, Meroni, Libutti, Sersanti, Vergara, Portanova, Maggio, Girma e Vido. Ciascuno di loro sarà infatti costretto a fermarsi un turno al prossimo ‘giallo’. Oltre a questi anche Ignacchiti, ammonito nello spezzone giocato contro la Cremonese, dovrà fare molta attenzione perchè ha un solo ‘cartellino’ di margine e poi pure lui verrà inserito nella lista dei diffidati. Tutte situazioni che complicano il cammino della Reggiana che però, a questo punto, non dovrà più fare calcoli, ma semplicemente cercare di carica a testa a bassa e raccogliere tutto quello che è possibile. Sperando che un pizzico di buona sorte venga in aiuto e senza dimenticare che per salvarsi potrebbe esserci anche l’ultima spiaggia dei playout.

Francesco Pioppi