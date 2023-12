Chi va sui monti e chi sta a casa ad allenarsi

Le due vittorie consecutive con cui la Reggiana ha chiuso il 2023 e il girone d’andata hanno portato serenità all’ambiente. I giocatori adesso si stanno godendo le vacanze e si ritroveranno solo mercoledì in tarda mattinata per iniziare a preparare al meglio la sfida col Pisa, in scaletta il 13 gennaio alle 16,15 in Toscana. C’è però qualcuno, come Varela ma anche il convalescente Vergara, che continua con le sedute di allenamento per tenere alto il tono muscolare e restare ‘sul pezzo’ il più possibile. L’attaccante è in Portogallo assieme agli affetti più cari, ma non vuole rinunciare al potenziamento e al mattino si dedica agli ‘stacchi’ con bilanciere.

Al lavoro anche Marko Pajac, che sta cercando di convincere lo staff tecnico e il diesse Goretti a dargli fiducia e a non cederlo.

Relax sulla neve invece per Filippo Romagna che assieme a Ketrin ha scelto l’Austria e più precisamente Salisburgo per qualche giorno spensierato. Settimana bianca anche per Edoardo Pieragnolo sulle piste di San Candido assieme alla fidanzata Matilde e anche per Elvis Kabashi che sta trascorrendo questi ultimi giorni dell’anno a Courmayeur. Le foto pubblicate dal talentuoso centrocampista albanese sembrano tutte ‘cartoline’.

In montagna anche Alessandro Nesta, insieme alla famiglia arrivata qualche giorno fa da Miami.

Vacanze ‘british’ invece per Domen Crnigoj che sta assaporando l’atmosfera natalizia di Londra assieme alla compagna Masa. Niente vacanze invece per il direttore sportivo Roberto Goretti che sta preparando le mosse per l’imminente apertura del calcio mercato: si parte martedì e si andrà avanti fino alle 20 del 31 gennaio. La prima mossa del club sarà il tesseramento del centrocampista italo-argentino Tobias Reinhart che ha siglato un triennale.

Francesco Pioppi