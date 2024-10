Cinque gare che sveleranno il futuro granata. Tre saranno scontri diretti per la salvezza

Un inizio promettente, con sette punti ottenuti nelle prime tre gare, poi un tracollo con appena due risultati utili nelle successive cinque. È difficile capire cosa sia successo alla Reggiana e se quella ‘vera’ assomigli maggiormente ad una versione o all’altra, ma quello che è praticamente certo è che le prossime cinque partite che separeranno i granata dalla sosta di novembre potranno togliere gli ultimi dubbi. La squadra di Viali, infatti, inizierà una sorta di ‘ciclo verità’ che vedrà Rozzio e compagni affrontare Frosinone, Palermo, Cosenza, Bari e Catanzaro. Tre di questi cinque impegni andranno in scena allo stadio ‘Città del Tricolore’ e saranno – di fatto – degli scontri diretti per la lotta alla salvezza. Parliamo ovviamente delle sfide con Frosinone (domenica 20 alle 15), Cosenza (martedì 29 alle 20,30) e Catanzaro (domenica 10 novembre alle 15). Un tris di appuntamenti che non potranno essere falliti, visto che parliamo di quelle squadre che al momento sono alle spalle dei granata, in piena zona retrocessione. Il Frosinone (6 punti) non sta trovando le risposte sperate dalla ‘cura Vivarini’ ed è stato falcidiato dagli infortuni (Pecorino dovrà fermarsi 2-3 mesi per un altro guaio al ginocchio e Distefano salterà diverse partite per un problema alla spalla), il Catanzaro (8 punti) è invece reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro e ad oggi farebbe i playout con la Carrarese. Il Cosenza (5 punti) non riesce a decollare anche se – proprio oggi – potrebbe ricevere una buona notizia dalla giustizia sportiva. In giornata, infatti, arriverà il responso sul ricorso effettuato dal club calabrese per la penalizzazione di 4 punti ricevuta per illeciti amministrativi. La classifica del Cosenza – che sul campo avrebbe quindi ottenuto 9 punti (gli stessi della Reggiana…) – potrebbe quindi essere ulteriormente stravolta entro stasera. Tra le ipotesi più accreditate, circola quella di una riduzione della penalizzazione da 4 a 2 punti che quindi toglierebbe i ‘lupi’ dal fondo della graduatoria lasciandoci il Frosinone. Al momento sono solo ipotesi, ma è ovvio che sia una situazione che indirettamente riguarda anche la squadra granata. Tornando al ‘ciclo verità’ non meno importanti saranno le trasferte a Palermo (sabato 26 ottobre alle 15) e Bari (sabato 2 novembre alle 15), campi sempre molto complicati in cui però la Reggiana nella scorsa stagione aveva ottenuto due delle vittorie più belle e significative della stagione. Ripetere almeno uno dei due blitz darebbe sicuramente morale e slancio a una truppa che ha bisogno di ritrovare il sorriso attraverso i risultati.