Colucci ancora ko: la Spal lo caccia. Lanini, primo timbro col Benevento

Un esonero, diversi debutti (in Serie B, spezzoni con sconfitta per Guiebre nel Bari e Lunetta nel Lecco), ma anche tanti infortuni nel weekend degli ex granata. E’ terminata l’esperienza di Leonardo Colucci sulla panchina della Spal, dopo la sconfitta (terza consecutiva) subita dalla Lucchese (2-1) nella giornata dell’amaro esordio di Ghiringhelli (Siligardi out da metà ottobre per la frattura del perone). Estensi terzultimi, che richiamano Di Carlo. Restando al girone B di Serie C, il Cesena (discreto Varone) vince di misura sulla Fermana (1-0), sale a +9 dalla Torres, ma perde dopo 26 minuti Kargbo (distorsione alla caviglia), settimo risultato utile di fila per la Juve Next Gen di Brambilla (3-2 Ancona). Nel girone A, l’Albinoleffe (Zanini, titolare con Gatti, costretto ad uscire a metà primo tempo) sorprende 2-1 la capolista Mantova (Muroni in campo, Panizzi espulso dalla panchina per proteste), non ne approfitta il Padova (Zamparo, terza presenza, stecca la prima dall’inizio, Radrezza fermato da un problema intestinale) bloccato 1-1 dalla Virtus Verona. Ritrova dopo due giornate la vittoria il Vicenza (0-2 Pergolettese) con gli ex Reggiana tutti nell’undici: Laezza, Pellegrini, Cavion e Rossi, che però è costretto alla resa dopo soli 13 minuti. Secondo stop di fila per il Renate di Colombo (0-1 Legnago), giornataccia per la Triestina superata in casa dalla Pro Patria (1-2): Tesser toglie per scelta tecnica uno spento Vallocchia alla mezz’ora, nel post-partita l’esonero dell’ex Modena (arriva Bordin). Capone, influenzato, salta l’1-1 dell’Atalanta Under 23 (1-1 con la Pro Vercelli), dove nel finale esordisce Da Riva. Nel girone C, Eric Lanini si sblocca (colpo di testa) nel 2-0 del Benevento (Nardi debutta e raccoglie applausi convinti) sul Brindisi, bene anche l’Avellino di Pazienza (prima per Frascatore) che vince 0-1 con il Monopoli. Nella Casertana bloccata (0-0) dal Potenza, bene Venturi, Nicoletti non convince, un problema al polpaccio nel riscaldamento toglie Montalto dalla gara, Rosafio e Neglia (prestito dal Cerignola) contro nella sfida tra Messina e Virtus Francavilla (finisce 3-2); primo ko per Menichini (Picerno-Turris 1-0), vince nel recupero il Taranto (ottimo Calvano, sufficiente Luciani) nel 2-1 sul Monterosi (in campo il nuovo acquisto Eusepi).

Dilettanti. In Serie D, 14° centro, 4° consecutivo, per Ponsat (Chisola), Pastore al 2° gol nell’Arconatese che supera 1-2 il Brusaporto di Sciaudone e scavalca in vetta il Caldiero Terme di Arma. Si sblocca Chinellato (Monte Prodeco) proprio contro gli ex del Campodarsego (una rete nella prima parte di stagione), 7 ex granata tra campo e panchina nell’1-1 tra L’Aquila (Cappellacci allena, Del Pinto titolare, Orsi, Angiulli e Marcheggiani a match in corso) e Vigor Senigallia (Romizi nell’undici, Broso entra nella ripresa), clamoroso 7-0 del Trapani del ds Andrea Mussi sul Canicattì, in testa nel girone I a +7 dal Siracusa. Eccellenza: Cais alla 5ª rete nel Conegliano, Guidone (Cittadella Vis Modena) a quota 3, come il 38enne Ettore Marchi con gli umbri del Branca.

Matteo Genovesi