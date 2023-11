Derby: metà curva è già granata

Esodo granata. Dopo oltre due anni di attesa la Reggiana si prepara alla trasferta di Modena e l’entusiasmo in città è alle stelle. In poco più di 24 ore sono già stati venduti 1.650 biglietti per il settore ospiti che sarà riservato agli ultras granata, ma attraverso il passaparola l’obbiettivo è chiaro: riempire tutto la zona del ‘Braglia’ che sarà messa a disposizione dei tifosi della nostra città. In totale parliamo di 3.300 posti e questo significa che siamo a metà del percorso che i supporters di fede granata sperano di poter traguardare. A Cesena, trasferta record per quanto riguarda la scorsa stagione, arrivarono per la precisione 2.715 reggiani e il colpo d’occhio, non a caso, fu qualcosa di memorabile. La coreografia con la scritta gigantesca ‘Reggio Emilia’ è un’immagine che resterà negli annali e che in tantissimi appassionati hanno deciso di tenere come screensaver sul telefono e computer. Il dato attuale in riferimento al derby col Modena rappresenta già, in ogni caso, un successo. Nell’ultimo viaggio oltre Secchia, datato 6 settembre 2021, i reggiani presenti furono 1258. La partita terminò 1 a 1, col vantaggio iniziale di Ogunseye a cui rispose la staffilata di Neglia che poi esultò proprio sotto il settore colorato di granata. Impossibile poi sapere cos’abbiano in testa per la coreografia Teste Quadre e Gruppo Vandelli, mentre da Modena arrivano alcune indicazioni al riguardo. "Non spostare per nessun motivo i cartoncini che troverete sui seggiolini e alzarli solamente quando verrà dato il segnale – si legge nel comunicato diffuso dalla Curva Montagnani – accompagnare delicatamente il copricurva senza tirarlo e senza colpirlo da sotto per l’intera durata della coreografia. Non sventolare altre bandiere, stendardi o due aste durante tutta la coreografia e prestare attenzione alle indicazioni che verranno date dai ragazzi coi megafoni".

Ieri sera i tagliandi totali venduti erano 5.000 e - se si sommano ai 6.023 abbonati - significa che siamo già oltre le 11mila presenze. Per i reggiani che ancora non hanno acquistato il biglietto si ricorda che è necessario essere in possesso della ‘Regia Card’. Il circuito online di riferimento è Vivaticket e il prezzo è di 22 euro (con i diritti di prevendita). C’è tempo fino alle 19 di venerdì per fare l’acquisto.

Francesco Pioppi