Distefano per l’attacco. Arriva dalla Fiorentina

Si chiama Filippo Distefano (tutto attaccato), è giovane (compirà 21 anni il 20 agosto), molto bravo e se non ci saranno colpi di scena sarà il primo rinforzo per l’attacco della ‘nuova’ Reggiana. Il calciatore piaceva già a Goretti e Nesta che lo aveva anche elogiato pubblicamente nell’ultima conferenza stampa della stagione "I ragazzi che mi sono piaciuti di più in Serie B? Secondo me io ho avuto i migliori, ma parlando delle altre squadre dico Raimondo e Distefano della Ternana". Un gusto personale condiviso anche con il nuovo direttore sportivo Marcello Pizzimenti che è in pole position per farlo arrivare in prestito. Distefano è di proprietà della Fiorentina e allora dall’altra parte dell’arcobaleno la Reggiana può trovare una sponda amica in Goretti che, proprio pochi giorni fa, è passato alla Viola e gestirà in prima persona questo tipo di situazioni. Dopo una stagione da 7 gol (uno dei quali segnato proprio alla ‘Regia’ nel 3 a 0 dell’andata) e 2 assist in 33 presenze saranno tante le pretendenti. La più agguerrita sembra essere lo Spezia, ma i granata si erano già mossi per tempo e dall’ambiente filtra fiducia sul buon esito dell’operazione. Anche perché hanno già dimostrato di saperci fare con talenti in rampa di lancio, valorizzando i vari Bianco, Marcandalli e Pieragnolo. L’unico intralcio potrebbe essere rappresentato da qualche club facoltoso disposto a mettere sul piatto alcuni milioni di euro per acquistarlo, ma al momento non c’è nulla che possa lasciar presagire uno scenario di questo tipo.

Alto 173 cm per 62 kg, nativo di Camaiore (Lucca) Distefano è una seconda punta veloce, scaltra e che calcia bene con entrambi i piedi, ma è anche in grado di legare il gioco sulla trequarti. Provando ad ipotizzare la conferma del 3-4-2-1, lo schieramento con cui la Reggiana ha chiuso la stagione, potrebbe giocare in una delle due caselle dietro la prima punta, partendo sia da destra che da sinistra.

Attualmente arricchirebbe quindi un reparto che vanta già, tra gli altri, due gioielli come Natan Girma e Antonio Vergara, elevando ulteriormente il tasso qualitativo.

Se dovesse restare Nesta potrebbe (ri)prendere quota anche la candidatura di Antonio Raimondo, centravanti del 2004 e compagno di Distefano alla Ternana. Un ragazzo che con i suoi 9 gol in 40 presenze ha rappresentato una delle sorprese dell’ultima Serie B. "Quando vedevo che segnava, dentro di me un po’ rosicavo – ha ammesso il trainer – in estate stavamo per prenderlo, ma poi abbiamo pensato che ci servisse un profilo un po’ più esperto e allora abbiamo fatto altre scelte…". Il riferimento è probabilmente a Pettinari, ma se la Reggiana tornasse alla carica con il Bologna, proprietario del cartellino, potrebbe trovare terreno fertile: Marco Di Vaio, braccio destro di Sartori, è uno degli amici più cari di Alessandro Nesta.