Dopo cinque partite la Reggiana torna a vincere: bel 2-0 sul Frosinone

Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Sospirone di sollievo e un peso che se ne va: dopo cinque partite senza vittorie la Reggiana centra una bella vittoria e lo fa anche in casa, non un aspetto da trascurare vista la scorsa stagione e l’inizio di questa. Non solo: finalmente arrivano i gol degli attaccanti. L’uomo copertina è Vido: doppietta, un gol per tempo, e tre punti preziosi che portano la Reggiana a 12 punti, come l’ambizioso Palermo, per capirci.

A proposito: sabato si gioca proprio a Palermo alle ore 15 contro i rosanero. La squadra arriverà a questo appuntamento con una tranquillità sicuramente maggiore.

Tornando al campo, buona prestazione granata: Stulac e compagni arrivavano prima su tutti i palloni, nei vari contrasti erano più vivi, e in attacco sono stati molto più pericolosi. Il gol nasce al 14’: invenzione di Marras per Vido che in diagonale è letale. Il digiuno del gol dalla squadra si ferma a 342 minuti consecutivi. Nella ripresa le altre azioni salienti: al 64’ rigore per fallo di Jeremy Oyono su Sersanti, ed ecco la grande doppietta di Vido. Poi un po’ di giallo-azzurri: miracolo di Bardi su incornata di Begic e doppio legno di Ambrosino nella stessa azione. Spazio anche per gli esordi in campionato di Urso e Nahounou.

Al di fuori del campo, c’è da segnalare il gesto dello stadio al fischio d’inizio: circa un minuto di silenzio e striscioni dedicati a Samuel, Michele e Gaetano, i tre tifosi del Foggia tragicamente scomparsi una settimana fa. Lo stadio prima dell’inizio della gara ha anche salutato il beniamino Beppe Alessi che era presente alla gara: giro di campo con applausi per lui.

Il tabellino

REGGIANA-FROSINONE 2-0

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (43’st Nahounou), Meroni, Lucchesi, Fontanarosa (33’st Urso); Ignacchiti, Stulac, Sersanti (29’st Libutti); Marras, Girma (29’st Portanova); Vido (29’st Okwonkwo). A disp.: Motta, Cigarini, Reinhart, Pettinari, Maggio, Vergara, Cavallini. All.: Viali

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono (13’st J.Oyono), Biraschi, Monterisi, Marchizza; Darboe, Gelli, Vural (13’st Garritano); Partipilo (22’pt Canotto, 29’st Cichero), Ambrosino, Kvernadze (13’st Begic). A disp.: Sorrentino, Ghedjemis, Bettella, Barcella, Lusuardi, Machin, Bracaglia. All.: Vivarini Arbitro: Scatena di Avezzano (Pagliardini e Pedone; IV ufficiale Restaldo; Var Camplone, Avar Volpi) Reti: Vido al 14’pt e su rig. al 21’st. Note: spettatori 8459 per un incasso lordo di 89.015,95 euro. Ammoniti Fontanarosa, Girma, Gelli, mister Viali, Lucchesi, Stulac e Garritano. Angoli: 0-7. Recuperi:. 3’ e 6’.