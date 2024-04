È già derby. A Modena venduti 1180 biglietti

Continuano a pieno ritmo gli

allenamenti della Reggiana che potrà rimettere dentro Bianco dopo la squalifica scontata con il Cosenza e spera, a breve, di riavere anche Bardi. Il portiere sta recuperando dall’infortunio alla caviglia sinistra in vista del rush finale che vedrà i granata scendere in campo per disputare tre partite in otto giorni. Si inizia sabato alle 16,15 a Palermo, poi ci sarà il derby casalingo con il Modena (mercoledì alle 18) e poi domenica 5 maggio la trasferta a Genova contro la Sampdoria, in scaletta alle ore 15. Per quanto riguarda il derby contro il Modena – match che è stato scelto dal club come l’occasione per celebrare la ‘Giornata Granata‘ - ieri pomeriggio è iniziata la vendita libera dei biglietti dopo il periodo di prelazione riservato agli abbonati. In serata il totale ha toccato quota 5430 tagliandi, di cui 1180 venduti nel settore ‘Curva Nord’ (riservato esclusivamente ai tifosi ‘canarini’). A tal proposito ieri il club granata ha precisato che, in seguito alle disposizioni del Gos, anche la vendita dei biglietti nel settore ‘Tribuna Est’ (i vecchi ‘Distinti’) è consentita solo ai residenti nella provincia di Reggio o ai possessori della fidelity ‘Regia Card’. Per gli altri settori locali la vendita è libera ad eccezione dei residenti nella provincia di Modena che possono acquistare il titolo d’accesso solo se in possesso della fidelity ‘Regia Card’.

Foto: Alessandro Bianco

f.p.