Ecco come stanno trascorrendo le vacanze i granata. Fontanarosa: auguri dal deserto del Sinai

La Reggiana tornerà ad allenarsi sabato, in vista della ripresa del campionato che è in scaletta domenica 12 gennaio, alle 15, con il Bari al ‘Città del Tricolore’. Intanto i giocatori si stanno godendo un po’ di meritato riposo dopo aver chiuso nel migliore dei modi il 2024, conquistando due vittorie di fila (Juve Stabia e Mantova) che hanno irrobustito la classifica e rasserenato l’ambiente. Molti di loro hanno affidato ai profili social gli auguri di un felice 2025 o gli scatti delle vacanze. È il caso di Alessandro Fontanarosa che assieme alla fidanzata Valentina ha scelto il sole di Sharm El Sheik e si è anche concesso un’escursione guidata nel deserto del Sinai. Capodanno a Firenze, invece, per il difensore Lorenzo Lucchesi mentre Matteo Maggio, autore del gol più bello dell’ultima giornata di campionato, ha scelto la montagna assieme alla fidanzata Aurora. C’è invece il mare del golfo di Napoli per Manolo Portanova che prima ha fatto gli auguri alla città tramite un post: ‘A fra poco Reggiani, buon 2025’ e poi poche ore dopo ha pubblicato anche una storia su Instagram, con una foto in cui si abbraccia con Andrea Meroni e la scritta ‘Mi mancate, vi amo’ a dimostrazione di un legame con compagni e ambiente che sta diventando sempre più profondo. Gli auguri per un felice 2025 sono arrivati anche da Antonio Vergara, che ha pubblicato una foto di squadra, scattata sotto il settore dei mille tifosi arrivati al ‘Martelli di Mantova’, con la scritta: ‘Buon anno dalla vostra amata REGIA!’. Blitz con gli amici a Riccione, invece, per Edoardo Motta mentre il terzo, Alex Sposito, ha scelto Napoli in compagnia degli affetti più cari.

Francesco Pioppi