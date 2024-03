Ecco le colonne dei baby. Sono tutti volontari

Il presidente Carmelo Salerno, il vicepresidente Giuseppe Fico e il direttore generale Vittorio Cattani hanno incontrato insieme ai responsabili del vivaio – Gianluca Vecchi e Marco Amaranti – tutti i volontari, gli accompagnatori e i collaboratori del settore giovanile granata per ringraziarli "del fondamentale - si legge in una nota del club - ed imprescindibile apporto che forniscono ogni giorno alla causa granata.

I vertici societari vogliono così dimostrare gratitudine per il costante impegno che queste importanti figure mettono nella quotidiana gestione dei gruppi giovanili, con dinamiche organizzative e di spogliatoio legate all’attività sportiva dei ragazzi". La società ha poi consegnato a sorpresa ad ognuno di loro un attestato di ringraziamento per la passione che mettono a disposizione della ’cantera granata’, con un’importanza fondamentale per il futuro della squadra di calcio di Reggio Emilia.

Questo l’elenco dei collaboratori del settore giovanile premiati dalla Reggiana: Willer Beneventi (Under 13), Giorgio Berni (Under 15), Danilo Buglione (Under 13), Alessandro Cangelosi (Primavera), Luigi Casillo (Under 12), Olivo Cipolli (Under 16), Lorenzo Cocchi (Primavera), Alessandro Colotta (Under 10), Rino Davolio (Under 16), Franco Friello (Under 14), Daniele Gatti (Under 14), Umberto Giovanetti (Under 15), Paolo Grasselli (Primavera), Guido Gremmo (Under 17), Matteo Guidetti (Under 17), Fabrizio Iori (Under 16), Gianni Iori (ex autista), Stefano Ovi (Under 9), Massimo Pezzi (Under 16), Fermo Ruozzi (Under 14), Albert Salvarani (Under 17), Gabriele Soncini (Primavera), Paolo Tosi (Under 15) e Alan Zecchetti (Primavera).