Episodio da stadio, la sciarpa granata nel derby Sassuolo-Cagliari

Mapei Stadium, domenica 19 maggio. Sassuolo-Cagliari sta per sancire la retrocessione dei neroverdi in Serie B dopo 11 anni vissuti tra ‘i grandi’ e un clamoroso sesto posto ottenuto nel 2016 con tanto di Europa League. In prima fila, appoggiato alla balaustra della curva sud, solitamente ‘regno’ delle Teste Quadre, c’è un ragazzino con una sciarpa granata. Avrà 15 anni, forse 16. Guarda a destra e vede tre tifosi riconducibili al Sassuolo avvicinarsi: birra, cappellino nero d’ordinanza e sguardo minaccioso. Una frase incomprensibile, ma dal tono intimidatorio. Poi gli strappano la sciarpa che indossava al collo in modo violento, come dei bulli di quartiere. E con il trofeo incassato, se ne tornano al loro posto nell’indifferenza generale. La scena da una trentina di secondi è stata ripresa da un tifoso durante il secondo tempo della partita andata in scena domenica. Un episodio ‘da stadio’, si direbbe. È già questo fa capire la zona franca che (non da oggi) sono le curve italiane, dove di fatto vige una legge tutta personale. E tra le regole non scritte, quando ci si mette piede, c’è quella di evitare sciarpe, maglie e vessilli riconducibili alle squadre avversarie.

Prendersela con un ragazzino è follia pura. Ma viene anche da chiedersi perché fosse necessario indossare una sciarpa granata in una partita così delicata per il tifo neroverde, in quella che appare come una provocazione all’interno di una convivenza forzata e mai digerita. Episodi (e logiche) da stadio, dicevamo. Spesso e volentieri difficili da comprendere al grande pubblico.