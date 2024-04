Esoneri: a palermo va mignani. in b solo otto squadre non hanno cambiato. Salta Corini, a Lecco torna Malgrati

Continua la rivoluzione delle panchine in Serie B. L’ultimo esonero è toccato ad Eugenio Corini, con il Palermo che ha ingaggiato Michele Mignani (foto) che a sua volta era stato silurato dal Bari il 9 ottobre (al suo posto Marino, già salutato per fare posto a Iachini). Insomma, un ribaltone dopo l’altro, con Mignani che diventerà il secondo trainer assieme a William Viali (prima Ascoli, poi Cosenza) ad allenare due squadre diverse in Serie B nella stessa stagione. ‘Potere’ del nuovo regolamento che permette ad un ‘mister’ esonerato entro la sosta invernale di risalire in corsa nella medesima categoria. Non si fa mancare nulla nemmeno il Lecco, dove il patron Di Nunno ha deciso di dare il benservito anche ad Aglietti e di richiamare Malgrati che concluderà il campionato in deroga non avendo ancora il patentino per la B. In tutto questo marasma di cambi, ripensamenti e ritorni, la Reggiana è una delle otto squadre ad aver dato continuità tecnica al progetto iniziale, con Nesta che non è mai stato messo in discussione. Oltre al club granata hanno sempre lo stesso allenatore da inizio stagione, Catanzaro (Vivarini), Cittadella (Gorini), Modena (Bianco), Parma (Pecchia), Pisa (Aquilani), Sampdoria (Pirlo) e Venezia (Vanoli). Per Nesta scatta il rinnovo di contratto automatico per un altro anno al raggiungimento della salvezza.

Francesco Pioppi