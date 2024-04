Fabio Lucioni. Il duello

Sono i perni centrali delle difese, i riferimenti dei compagni. Paolo Rozzio è il capitano della Reggiana: compirà 32 anni il 22 luglio. Piemontese, ha giocato in questa Serie B 21 partite, condite da un assist, cinque ammonizioni e tanta sicurezza al reparto. Dall’altro lato ci sarà "lo zio" (è il suo soprannome) Fabio Lucioni. Esperienza al potere, compirà 37 anni il 25 settembre. Umbro di Terni, Lucioni è un grande specialista di promozioni dalla B alla A: ben quattro i salti con Lecce (due), Benevento e Frosinone. Mancino, il Palermo ha puntato sul suo buon rapporto con le promozioni: per ora ha messo insieme 19 gare con 2 reti e 5 gialli, frenato da un infortunio. Non sarà difficile oggi vedere i due marcarsi nel gioco aereo, in un area e nell’altra. Passerà anche da lì la sfida tra Palermo e Reggiana: esperienza, solidità e leadership non mancano.