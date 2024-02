Giovani in campo: Reggiana seconda

La Reggiana è la seconda squadra di tutta la Serie B per minutaggio medio concesso per gara ai giovani calciatori italiani. Con una media di 192 minuti per gara, infatti, quella granata è seconda solo alla Sampdoria (appena un minuto in più) per minutaggio dato ai baby potenziali azzurri.

Sono dati comunicati dalla Lega B e si riferiscono alle prime 20 giornate di campionato: in base all’utilizzo di Under 23 e Under 21 italiani (convocabili quindi nelle varie selezioni azzurre) sono infatti previste risorse economiche per le società.

La Reggiana sicuramente sarà tra le società che trarranno più benefici economici tra quelle di questa B: le cifre sono variabili e verranno definite soltanto a fine annata in base all’andamento complessivo di tutte le squadre. Nel calcolo influiranno anche altri aspetti: ad esempio, avranno un impatto maggiore per stabilire i "premi" i giovani di proprietà rispetto a quelli in prestito. Tornando alla Reggiana: Nesta ha impiegato come Under 23 Portanova e Da Riva, e come Under 21 Bianco, Marcandalli, Pieragnolo e Vergara. L’infortunio del trequartista di proprietà del Napoli ha pesato, perché avrebbe sicuramente giocato diversi minuti, e probabilmente grazie a lui la ‘Regia’ sarebbe stata davanti alla Sampdoria.

Il totale dei sei calciatori menzionati fa 3832 minuti, corrispondenti ad un valore medio per gara di appunto 192 minuti. Attenzione, però: la somma di 3832 è una particolare cifra totalizzata utilizzando vari coefficienti. Per intenderci: in un certo senso i minuti giocati vengono "pesati" considerando diversi aspetti che determinano il conto finale. Per esempio, come detto prima, una società incasserà di più dal minutaggio di un giovane di proprietà rispetto al minutaggio di un giovane in prestito. La somma dei minuti dei sei granata coinvolti (3832’) non è la somma esatta dei minuti giocati effettivamente in campo dai sei, ma sono minuti calcolati e pesati in base a tutti i parametri (se si tratta di Under 21, se di Under 23, se è di proprietà, se in prestito). Nel caso della Reggiana si tratta di tutti calciatori in prestito: fossero stati di proprietà, la Reggiana probabilmente avrebbe staccato in questa classifica anche la Sampdoria. Tornando, invece, ai minutaggi "classici", e considerando i dati ad oggi (ovvero dopo 25 turni), i primi tre giocatori di movimenti più presenti sono proprio Bianco (1962’), Marcandalli (1913’) e Portanova (1640’). Non è un segreto: la società granata punta sui giovani, anche per costruirsi una credibilità tale da poter, anche in futuro, contare su prestiti di talenti interessanti dalla Serie A. La salvezza passerà anche da loro.